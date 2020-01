Trump: Iran ser ut til å trappe ned

– Ingen amerikanere ble drept eller såret i nattens angrep, og Iran ser ut til å trappe ned, sier USAs president Donald Trump i en tale onsdag.

President Donald Trump talte til nasjonen onsdag. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

NTB

Han åpnet talen med å si at Iran aldri vil få atomvåpen så lenge han er president.

Uttalelsene kommer etter at Iran natt til onsdag rettet et rakettangrep mot amerikanske styrker i Irak, som et svar på USAs likvidering av generalen Qasem Soleimani fredag.

– Soleimanis hender var dynket i blod. Han burde ha blitt tatt av dage for lenge siden. Ved å fjerne ham har vi sendt et viktig budskap, sa Trump.

Trump sa at han vil be Nato om å øke sin involvering i Midtøsten. Presidenten sa at USA umiddelbart innfører flere økonomiske sanksjoner mot det iranske regimet.

– De vil bli stående inntil Iran endrer sin oppførsel, sa Trump.

Trump kom samtidig med et forsonende budskap til regimet i Teheran.

– Irans befolkning og ledere: Vi ønsker at dere skal få en flott framtid og en framtid som dere fortjener, med velstand og harmoni med verdens nasjoner. USA står klar til å omfavne fred med alle som ønsker det, sa Trump.

– Norske soldater blir værende

– Norske soldater blir værende i Irak inntil videre, opplyser utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Utenriksdepartementet hasteinnkalte onsdag Irans ambassade til et møte. Bakgrunnen for innkallingen er Irans angrep mot to av basene til den USA-ledede koalisjonen i Irak natt til onsdag.

– Utenriksdepartementet kalte inn Irans ambassade fordi vi ønsket å formidle det tydelige budskapet vi har hatt gjennom hele dagen i dag. Det ene er en fordømmelse av angrepet på militærleiren der det også var norske styrker. Det andre er en klar oppfordring og forventning om at Iran også bidrar til å roe ned situasjonen, sa Søreide til pressen etter møtet.

Norge har rundt 70 soldater i koalisjonen, som er i Irak for å bekjempe IS.

Publisert: Publisert 8. januar 2020 17:33 Oppdatert: 8. januar 2020 18:00

