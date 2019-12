Brexitdebatt i gang på Parlamentets siste dag før jul

Brexit var første post på programmet da Underhuset kunne ta fatt på det politiske arbeidet fredag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Statsminister Boris Johnson (i midten), her sammen med Labour-leder Jeremy Corbyn under åpningen av Parlamentet torsdag, dro i gang brexitprosessen igjen fredag. Foto: Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB scanpix

NTB

– La oss komme sammen som et nytt parlament, bryte opp den fastlåste situasjonen og endelig få brexit unnagjort, sa Boris Johnson da han formelt ba forsamlingen ta saken opp til debatt. Den skal pågå så lenge som det trengs, ifølge Underhusets dagsorden.

Sist uke sikret De konservative seg et solid flertall i Underhuset, og Johnson kan oppfylle løftet om å lede landet ut av EU uten flere utsettelser.

– Idet vi forlater EU er det på tide på samle landet igjen. Denne loven og dette veiskillet i historien om nasjonen vår må ikke bli sett på som en seier for ett parti eller én gruppe, fortsatte statsministeren.

Lovforslaget legger det juridiske grunnlaget for utmeldingen. I tillegg inneholder det et forbud mot å forlenge overgangsperioden etter brexit. Den varer ut 2020, men avtalen med EU åpner for forlengning med ett eller to år. Det vil altså ikke Johnson ha noe av.

I løpet av overgangsperioden skal britene og EU forhandle om en ny handelsavtale. EU har sagt at det vil bli svært vanskelig å få i stand en omfattende avtale i løpet av bare elleve måneder.

– Vi vil gjøre alt vi kan, sa EUs sjefforhandler Michel Barnier denne uken da han ble spurt om det var mulig å bli enige innen året er omme.

Publisert: Publisert 20. desember 2019 07:40 Oppdatert: 20. desember 2019 11:31

Les også

Mest lest akkurat nå