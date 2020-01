Dette må du vite om Kina-viruset

Tre mennesker er døde og flere hundre er smittet. Hvor farlig er egentlig det nye Kina-viruset?

BESKYTTELSE: Mange kinesere beskytter seg med munnbind mot det de frykter kan være et nytt, farlig virus. Bildet er fra metroen i Beijing denne uken. Foto: Jason Lee / X01757

Dessuten er det konstatert tre tilfeller også utenfor Kina. To i Thailand og ett i Japan. I begge landene mener myndighetene det dreier seg om besøkende fra byen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina.

Symptomer på viruset kan ifølge Verdens helseorganisasjon, WHO, være feber, hoste og pustevansker. I alvorlige tilfeller kan sykdommen dessuten føre til lungebetennelse, nyresvikt eller i verste fall død.

Fakta Coronaviruset Viruset er visstnok et såkalt Coronavirus, som er i familie med SARS-viruset som tok nesten 650 menneskeliv i Kina og Hongkong mellom 2002 og 2003. Antall mennesker som er smittet av det nye lungeviruset, har passert 290, opplyser kinesiske helsemyndigheter. I en uttalelse tirsdag opplyser myndighetene at det er bekreftet om lag 80 nye tilfeller siden mandag, mens ytterligere 90 mistenkte tilfeller er under observasjon. Fire mennesker er så langt bekreftet døde i Kina som følge av viruset. Det er også påvist smittetilfeller i Japan, Thailand og Sør-Korea, og i Australia er en mann isolert i sin egen bolig som følge av mistanke om smitte.

Hvor farlig er det?

Foreløpig tyder ingenting på at viruset ligger an til å skape en epidemi i samme skala som SARS. Likevel er det også klart at viruset heller ikke er ufarlig.

Den oppfatningen deler Kåre Mølbak, professor ved Helsevitenskapelig fakultet ved Københavns Universitet, og faglig direktør for smitteberedskapen ved Statens Serum Institut.

Han forklarer at man regelmessige støter på nye typer virus, men at man på Statens Serum Institut følger med på utviklingen og har klargjort analyser slik at om man mistenker at folk i Danmark er smittet, vil man være i stand til å stille riktig diagnose.

– Vi er klare. I utgangspunktet er ikke dette noe som dansker flest trenger å bekymre seg over. Ut ifra det vi vet nå er det ikke spesielt smittsomt, og det har jo skjedd før at nye virus har dukket opp uten at det har blitt noen trussel mot folkehelsen, sier han.

– Ikke utstrakt smitte

WHO holder et oppmerksomt øye med viruset, men har på bakgrunn av nåværende opplysninger ikke ansett det som nødvendig å advare folk mot å reise eller handle med områdene i Kina hvor smitten har oppstått.

Det skyldes delvis at det fremdeles er tvil om hvorvidt viruset utelukkende smitter fra dyr til mennesker, eller om det også er i stand til å smitte mellom mennesker.

– Ut ifra informasjonen vi har tilgjengelig er det mulig at det er en begrenset menneske-til-menneske-overføring, i hovedsak innad i familier, men det er samtidig ganske klart at det ikke er en utstrakt smitteform pr. i dag, uttalte Maria Van Kerkhove, som er fungerende leder for WHOs enhet for nylig oppståtte sykdommer, til Reuters i forrige uke.

Selv om risikovurderingen foreløpig ligger langt unna risikoen for en epidemi, vurderer Kåre Mølbak at det fortsatt er for tidlig å erklære sykdommen helt ufarlig. Ifølge oppdaterte opplysninger fra helsemyndighetene i Wuhan, er det nå registrert tre dødsfall blant de smittede i byen. Ni av de smittede er i en svært kritisk tilstand.

– Vi er fremdeles så tidlig i dette tilfellet at det kan skje ting som gjør at man må endre risikovurderingen. Derfor sier vi dette med alle mulige forbehold, forteller han.

Hva gjør myndighetene?

Wuhan har elleve millioner innbyggere og er dermed blant Kinas største byer. Dens beliggenhet mellom befolkningssentrene Shanghai mot øst, Guangdong-provinsen og Hongkong i sør og Beijing mot nord, gjør den til et knutepunkt for reisende.

Antakelsen hos kinesiske myndigheter er at viruset har blitt spredt fra et dyr til et menneske på et fiskemarked i Wuhan. Men det er ikke nødvendigvis en fisk eller et skalldyr som bærer sykdommen, forklarer Kåre Mølbak.

– Det kalles riktignok et «fiskemarked», men det blir solgt alt mulig annet enn fisk der også. Jeg tror ikke at man kan bruke dette til å anta at viruset har smittet fra fisk til menneske. Det kan også dreie seg om andre dyrearter. Dette er ikke nok til å konkludere skikkelig, sier han.

Siden utbruddet ble observert har man flere steder hvor smittefaren er stor, tatt helt ekstraordinære forholdsregler. Viseborgermesteren i Wuhan sa på kinesisk stats-TV at man i løpet av helgen har installert infrarøde kamera ved byens transportknutepunkt, og at passasjerer med feber blir registrert, utstyrt med masker og henvis til legevakten.

Byen kommer til å bli spesielt travel når den kinesiske nyttårsfeiringen starter seinere denne uken og millioner av kinesere skal reise gjennom landet.

Myndighetene i Hongkong har også trappet opp grensekontrollen for reisende fra det kinesiske fastlandet. Flere flyplasser i USA med direkte forbindelser til Wuhan sjekker også passasjerene før de får lov til å forlate flyene sine.

