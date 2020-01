Kongelig låtvalg vekker oppsikt

Musikken til videoen prins Harry delte torsdag, fra hans første offisielle opptreden etter krisen i kongehuset, vekker oppsikt. «Jeg vil forlate landet», synger Stone Roses.

OFFENTLIG: Prins Harry i hagen utenfor Buckingham Palace i London torsdag. Det var hans første offisielle oppdrag siden krisen i den britiske kongefamilien. Foto: Kirsty Wigglesworth, AP/ NTB scanpix

Det er Stone Roses låten «This Is The One» som er lagt på videomontasjen på Instagram-videoen til prins Harry, som torsdag stilte opp i hagen utenfor Buckingham Palace i London.

Tok av på sosiale medier

Stone Roses-låten kan høres i bakgrunnen, der deler av sangteksten lyder «I'd like to leave the country» og «burn the town where I was born», som kan oversettes «Jeg kan tenke meg å forlate landet» og «brenne byen der jeg ble født». Selv om ikke akkurat disse tekstbitene spilles av på Instagram-videoen, har folk vondt for å tro at prinsens rådgivere ikke kjenner til teksten og hadde et underliggende budskap med å velge akkurat den låten.

Det tok ikke lang tid før sosiale medier tok fullstendig av i spekulasjoner og kommentarer, der gjennomgangstonen var «hvorfor i all verden valgte de den sangen», melder Daily Mail.

Sjokkbeskjeden

Noen sier at hvis han skulle være finurlig og velge Stone Roses, kunne han tatt «Elizabeth My Dear»

Det var prinsens første offisielle oppdrag siden krisen i den britiske kongefamilien, en krise forårsaket av sjokkbeskjeden om at han og konen velger en ny vei i livet uten å først ha konsultert dronning Elizabeth og resten av kongehuset.

Harry er i kraft av sin rolle som hertug av Sussex vert for trekningen av verdenscupen i Rugby League 2021, og han møtte pressen i forbindelse med dette torsdag. Alle 21 deltakernasjoners presse var til stede, og Harry ignorerte spørsmål om familiekrisen. Han snakket imidlertid om rugby og bivånet barn spille rugby i slottshagen.

– Ikke valgt selv

Kilder nær prinsen sier torsdag at han og hans rådgivere ikke skal ha valgt Stone Roses-låten, men at den ble foreslått fra Rugby League, fordi den er hyppig valgt og spilt på rugbykamper.

