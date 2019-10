Opposisjonen kaller Johnsons manglende underskrift for umoden

Statsminister Boris Johnson får kritikk av opposisjonen for hvordan han behandler systemet på ved å ikke signere brevet om brexitutsettelse.

For mindre enn 50 minutter siden

NY SJANSE: Storbritannias statsminister Boris Johnson har tro på at det er mulig å forlate EU 31. oktober. Mandag kan det komme en ny sjanse i Parlamentet for å få den reviderte brexitavtalen godkjent. AP / NTB scanpix

NTB

Johnson signerte ikke brevet som han sendte til EUs president Donald Tusk seint lørdag kveld der han ber om en utsettelse av brexit etter en avstemning i Underhuset. Samtidig sendte han et annet brev, som var signert, der han ber EU om å ikke gi dem nok en utsettelse.

Flere opposisjonspolitikere i Storbritannia reagerer måten statsministeren gjorde det på.

TOK TIL GATENE: Brexitmotstandere var til stede i Londons gater lørdag i forbindelse med avstemningen i Underhuset. AP / NTB scanpix

– Forakt

– Johnson er en statsminister som nå behandler parlamentet og rettssystemet med forakt, skriver finanspolitisk talsperson John McDonnell for Labour på Twitter og fortsetter:

– Hans umodne avvisning om å ikke signere brevet bekrefter det vi alltid har mistenkt, at Johnson, med sin arroganse, tror at han er over loven og over ansvaret.

I en ny melding skriver McDonnell at ingen, uavhengig av hvor høyt man sitter, har rett til å rive i stykker grunnloven.

En annen Labour-politiker, David Lammy, setter likhetstegn mellom Johnsons oppførsel og USAs president Donald Trump.

– Hvis statsministeren vår kan bryte loven, så kan i utgangspunktet hvem som helst gjøre det. Det er veien til anarki og lovløshet. Det er som tatt ut fra Trumps regelbok, og Boris Johnson må stoppes, skriver han på Twitter.

– Fjols

Også parlamentarikeren Joanna Cherry fra det skotske nasjonalistpartiet reagerer. Hun sier at Johnson lovte den skotske domstolen at han ville overholde loven som sier at han måtte be om utsettelse og ikke motarbeide det.

– Heldigvis er det ikke behov for å reise en ny sak, vår eksisterende sak er tilbake i retten på mandag, skrev hun, etter at hun skrev:

– Dette er patetisk.

I tillegg til kritikk av at han ikke signerte brevet, dominerer Johnsons nederlag i Underhuset i britiske medier søndag.

«The House of Fools» står det på forsiden av Mail on Sunday, som kan oversettes til «fjolsenes hus». «Ydmyket» skriver Mirror på forsiden om situasjonen.

Mandag vil det muligens bli avstemning i Underhuset om brexitavtalen.

EU er nødt til å godkjenne utsettelsen av brexit før den trer i kraftig. Den nye brexitdatoen vil i så fall bli 31. januar 2020.