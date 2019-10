Danmark innfører grensekontroll mot Sverige

Danmark innfører 12. november midlertidig grensekontroll av reisende fra Sverige, bekrefter justisminister Nick Hækkerup.

MIDLERTIDIG: Danmarks regjering innfører i midten av november for reisende fra Sverige. Patrick Persson / NTB scanpix

NTB

Bakgrunnen for å innføre grensekontroll er blant annet bombeattentatet mot et skattekontor i København i august, som flere svenske menn er siktet for å ha stått bak.

Statsminister Mette Fredriksen varslet skjerpet kontroll bare få dager etter.

– Det skal ikke være slik at man kan reise fra Sverige til Danmark og plassere dynamitt i København, sa hun under en pressekonferanse.

Det har også vært en rekke andre sprengninger i det danske hovedstadsområdet i år og dansk politi sier at dette kan kobles til kriminelle gjengmiljøer.

Grensekontrollen er først og fremst ment som et tiltak mot organiserte kriminelle, ikke vanlige mennesker som krysser grensen. Alle reisende skal ikke kontrolleres, understreker Hækkerup.

En til to ganger i uken vil det bli foretatt kontroll av reisende som ankommer med ferge til Rønne, Helsingør, Frederikshavn og Grenaa, med bil eller buss over Øresundsbroen, samt med tog til København. De som blir kontrollert, må vise legitimasjon med foto.

Danmarks regjering har orientert Sverige og EU-kommisjonen om de nye tiltakene.

Sverige innførte grensekontroll mot Danmark i november 2015, og reisende den veien har siden måttet vise pass eller annen form for legitimasjon med foto.