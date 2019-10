IS truer med å hevne Baghdadis død

IS truer med hevnaksjoner etter å ha bekreftet at både IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi og hans antatte etterfølger Abu Hassan al-Muhajir er døde.

Dette bildet ble offentliggjort av det amerikanske forsvarsdepartementet onsdag denne uken under en pressekonferanse. Foto: AP

NTB

– Ikke gled dere, USA. Den nye utvalgte vil få dere til å glemme det fæle dere har sett og gjøre at det Baghdadi oppnådde i sin tid, vil smake søtere, heter det i den sju minutter lange lydopptaket på ekstremistgruppas propagandakanal Al Furqan torsdag.

I uttalelsen opplyses det at Abi Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi er utpekt til IS' nye leder. Ekstremistgruppa bekrefter samtidig at både Baghdadi og hans talsmann og antatte etterfølger Abu Hassan al-Muhajir er døde.

USAs president Donald Trump kunngjorde på en pressekonferanse i Det hvite hus søndag forrige uke at Baghdadi var død.

– Han døde som en hund. Han døde som en feiging, sa Trump blant annet om Baghdadi.

I IS-uttalelsen blir Trump omtalt som en «gal, gammel mann».

Baghdadi døde i en amerikansk spesialoperasjon i Syria lørdag 26. oktober. Han var IS' leder siden 2010, og i 2014 proklamerte han opprettelsen av IS-kalifatet i Syria og Irak.

USAs forsvarsdepartement offentliggjorde tidligere denne uken en video som viser deler av militæraksjonen der al-Baghdadi ble drept. I videoen, som ble lagt fram på en pressekonferanse onsdag, ser man amerikanske soldater som nærmer seg skjulestedet der Baghdadi oppholdt seg.