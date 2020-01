Stoltenberg: – Væpnet konflikt ikke i noens interesse

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg tar til orde for å dempe spenningsnivået rundt Iran, og sier alliansen står klar til å gjenoppta virksomheten i Irak.

– Vi suspenderer aktivitetene nå på grunn av sikkerhetssituasjonen på bakken i Irak, men er klar til å gjenoppta dem når situasjonen tilsier det, sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg etter et hastemøte i alliansen mandag ettermiddag.

På møtet ga medlemslandene sin fulle støtte til Natos kamp mot IS i Irak. Men sikkerheten for Natos styrker er overordnet, slår Stoltenberg fast.

Nato-sjefen slo også fast at Iran må unngå flere provokasjoner eller voldshandlinger.

– Væpnet konflikt er ikke i noens interesse. Iran må avstå fra ytterligere vold og provokasjoner, sa Stoltenberg.

– Viktig for Irak og verden

Nato-sjefen viste til at han i høst var på besøk i Irak der landets statsminister understreket viktigheten av Nato og den USA-ledede koalisjonens støtte til irakiske sikkerhetsstyrker.

– Dette er viktig for Irak, og også for oss. Når vi trener dem til å kjempe mot IS og internasjonal terror, gjør vi våre egne land tryggere og sikrere, sa Stoltenberg mandag.

Deeskalering

Han understreket at Nato har tillatelse fra irakiske myndigheter til å trene opp landets sikkerhetsstyrker, men unngikk å svare på hvordan Nato vil reagere dersom Irak velger å sparke ut utenlandske styrker fra landet.

– På dagens møte ble det tatt til orde for tilbakeholdenhet og deeskalering. Irans missiler kan nå mange europeiske alliertes land, sa Stoltenberg.

– Det viktigste nå er å deeskalere situasjonen og unngå ytterligere spenning i regionen. Hvis jeg begynner å spekulere på hvordan vi skal reagere, vil det ikke bidra til deeskalering, men det motsatte. Vi ber om ansvarlig oppførsel. Det var det klare budskapet fra alle på dagens møte, sa Stoltenberg.

