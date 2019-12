Derfor er Huawei både viktig og omstridt

Huawei har fra flere hold blitt beskyldt for å være en forlenget arm for kinesisk etterretning. Her er det du trenger å vite om den kinesiske telekomgiganten.

GIGANT: Huaweis produkter og løsninger brukes i mer enn 100 land og tilbyr kommunikasjonsløsninger til mer enn en tredel av verdens befolkning. Foto: FABRIZIO BENSCH

Hvorfor er Huawei viktig?

Huawei er en av verdens største firmaer innen telekommunikasjon, med kunder verden over. Firmaet er ledende innenfor den såkalte 5G-teknologien, som er en forkortelse for fremtidens femte generasjon med mobilnettverk.

Hva betyr så det?

Teleselskapet Telia har forklart det noenlunde slik:

1G gjorde det mulig for oss å ringe til hverandre med mobiltelefoner.

2G ga oss mulighet til å sende tekstmeldinger.

3G ga oss adgang til internett på mobiltelefonene.

4G ga oss både internett og videosamtaler på mobiltelefonene.

5G gir oss et mobilt bredbånd med enorm kapasitet, høy hastighet og veldig lav forsinkelse i signalene.

Fremtidens mobilnett: Huawei er ledende innenfor den såkalte 5G-teknologien. Foto: Mark Schiefelbein / AP

Så det er viktig?

Ja, for 5G er fremtidens mobilnett. Det vil utgjøre ryggraden i alt fra nye drone- og robotvåpen med kunstig intelligens til helt fredsommelige ting som førerløse biler og såkalte «smarte» hjem og byer.

I fremtidens smarte byer vil ting som trafikklys, varmeforsyning og strømproduksjon bli tilrettelagt på grunnlag av folks atferd, som kan avleses gjennom sensorer rundt om i byene og ut ifra innbyggernes egen bruk av mobilnettverket.

Hvorfor er Huawei så kontroversielle?

Først og fremst fordi USA hevder at firmaet er tett knyttet til kinesiske styresmakter og at Huaweis teknologi har såkalte «bakdører» innbakt som kan gi kinesiske styresmakter adgang til kritisk kommunikasjon og infrastruktur. Det vil kunne utgjøre en stor sikkerhetsrisiko.

Hvorfor angår det oss?

Som USAs allierte er vi avhengige av at amerikanerne har tillit til våre kommunikasjonssystemer. Det er en hjørnesten i vårt militære samarbeid og etterretningssamarbeid i blant annet Nato.

GRUNNLEGGER: Huaweis grunnlegger, Ren Zhengfei, har i mange år vært medlem av det kinesiske kommunistpartiet. Foto: Ng Han Guan / AP

Hvorfor tror USA at det er forbindelser mellom Huawei og kinesiske styresmakter?

For det første: Ifølge den britiske avisen The Times advarte den amerikanske etterretningstjenesten CIA tidligere i år sine britiske kollegaer om at Huawei mottok finansiering direkte fra den kinesiske hæren og den kinesiske etterretningstjenesten.

For det andre: Huaweis grunnlegger, Ren Zhengfei, har i mange år vært medlem av det kinesiske kommunistpartiet, som kontrollerer den kinesiske staten. Kritikerne mener at Zhengfei derfor er å regne som en del av «systemet» i Kina.

For det tredje: En lov fra 2017 kalt «Kinas nasjonale etterretningslov» pålegger kinesiske organisasjoner og borgere å «støtte, bistå og samarbeide med det statlige etterretningsarbeidet», noe som i amerikanernes øyne betyr at Huawei kan bli tvunget til å gi kinesiske styresmakter adgang til Huaweis telekomutstyr, også i andre land.

Hva sier Huawei til dette?

Selskapet avviser anklagene og la nylig an sak mot den franske forskeren Valerie Niquet fra tankesmien Foundation for Strategic Research i Paris, etter at hun på fransk TV hadde sagt at Huawei er «direkte kontrollert av staten og Kinas kommunistparti».

KINESISK: Huawei Technologies ble grunnlagt i 1988 og holder til i Shenzhen i Guangdong-provinsen. Foto: Hannibal Hanschke / X02197

Hva er Huaweis argument?

For det første påpeker selskapet at Huaweis driftsselskap er 100 prosent eid av et såkalt holdingselskap hvor 99 prosent av eierskapet tilhører Huaweis medarbeidere. Den siste prosenten eies av selskapets grunnlegger, Ren Zhengfei.

For det andre har selskapet blankt avvist at deres utenlandske telekomutstyr skal være pliktig til å utlevere informasjon til den kinesiske staten. Huawei har også avvist påstanden om at de har bygget inn hemmelige bakdører i sine systemer. Det ville være veldig dårlig business for firmaet, lyder Huaweis argument.

For det tredje etterlyser Huawei beviser for amerikanernes påstander. Kinesiske representanter fremhever gjerne at Edward Snowden, varsleren som avslørte de amerikanske etterretningstjenestenes omfattende overvåking, viste at man ikke kan stole på amerikanerne. Selv Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, var under amerikansk overvåking. Verken Kina eller Huawei har blitt tatt i noe liknende.

Hvorfor skulle man ikke tro på det?

Det er i stor grad et tillitsspørsmål om man tror på de kinesiske forsikringene eller de amerikanske etterretningstjenestene. Men det er et faktum at det for langt de fleste land i Europa vil være vanskelig å overse de amerikanske advarslene ettersom USA er vår viktigste allierte.

Utover dette hefter flere eksperter seg ved at kinesiske ambassadører er særdeles offensive når det gjelder utbyggingen av 5G-nettverket. Den siste tiden har en sak på Færøyene vist at Kinas ambassadør til Danmark, Feng Tie, satte en viktig betingelse for en frihandelsavtale mellom Kina og Færøyene: Huawei måtte få bygge ut landets 5G-nettverk.

Finnes det andre slike saker?

For kort tid siden deltok Kinas ambassadør til Tyskland, Ken Wu, på et arrangement hos avisen Handelsblatt. Her påpekte ambassadøren at det ville få konsekvenser for Tyskland dersom landet utelukket Huawei fra å delta i anbudskonkurranser på det tyske markedet. I samme vending påpekte han hvor mange biler tyskerne selger i Kina.

The Wall Street Journal har også påpekt at Huawei i det siste har gått til sak mot en rekke medier og personer som har vært kritiske til firmaet. Den amerikanske avisen snakker om en ny form for offensiv «lawfare» – et spill på det engelske ordet «warfare», som betyr krigføring.

Men gjør ikke de kinesiske ambassadørene bare jobben sin, på lik linje med andre ambassadører?

Det var i hvert fall det Kinas ambassadør til Danmark sa i et intervju med Politiken nylig.

Skeptikerne hefter seg imidlertid ved at det nå tegner seg et bilde av en ytterst koordinert medieoffensiv mellom de kinesiske ambassadørene – og dermed den kinesiske staten – og Huawei, og hevder at dette tyder på at Kinas ledere ser Huaweis fotfeste i Europa som ekstremt viktig. Her virker det nemlig som at de kinesiske ambassadørene ikke er ute i et generelt ærend, men på oppdrag for ett bestemt teleselskap.

I land med statskapitalisme, som Kina, har man også generelt en helt annen tilgang til dette med forbindelser mellom stat og bedrifter, og mellom kommunistpartiet og bedriftsledere som ofte selv er partimedlemmer.

Og endelig spør mange seg selv: Ville Kina selv ha latt et utenlandsk selskap ivareta kritisk kinesisk infrastruktur? Der er svaret ganske innlysende: Neppe. Kina har jo selv skjermet sin internettilgang med en omfattende brannmur som hindrer kinesiske borgere tilgang til en rekke vestlige nettsteder.

Advarer: USAs ambassadør til Danmark, Carla Sands, advarer i en kronikk færøyingene mot Huawei. Foto: RITZAU SCANPIX DENMARK

Den amerikanske ambassadøren til Danmark, Carla Sands, har heller ikke vært stillferdig av seg?

I en kronikk i den færøyske avisen Sosialurin har Carla Sands advart færøyingene mot Huawei i veldig klare vendinger og fremhevet de tidligere nevnte amerikanske argumentene.

Er det bedre? Mange har kritisert den amerikanske ambassadøren for hennes kommunikasjonsmetode. Den er imidlertid i det minste transparent og offentlig, mens samtalene mellom Kinas ambassadør til Danmark og de færøyske statsrådene har blitt gjenstand for et rettspålagt referatforbud som hindrer færøyske medier i å rapportere om samtalenes innhold.

Er dette «sinofobi» – ren og skjær Kina-angst?

Det mener i hvert fall Kinas støttespillere. Den motsatte fløyen påpeker at Kina selv har påført seg en tillitskrise ettersom de kinesiske ambassadørene i flere tilfeller har oppført seg aggressivt overfor særlig mindre europeiske nasjoner.

I Sverige har Kinas ambassadør truet med konsekvenser for det bilaterale forholdet etter at Sveriges kulturminister nylig deltok på en prisutdeling til en svensk-kinesisk forlegger som sitter fengslet i Kina.

Og i Tsjekkia har det kulturelle samarbeidet med Kina blitt skadelidende av at Prahas borgermester i fjor inviterte en representant for Taiwan til sin nyttårsfest og så nektet å følge den lokale kinesiske ambassadørens krav om at representanten måtte forlate festen.

