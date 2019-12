Seks drept i skyting på sykehus i Tsjekkia

Seks personer er drept i en skyteepisode på et sykehus i Tsjekkia, opplyser landets statsminister.

Politibiler ved sykehuset i Ostrava hvor flere personer er drept. Foto: Foto: Jaroslav Ozana / CTK / AP / NTB scanpix

NTB

Tsjekkias statsminister Andrej Babis sier til statlig tsjekkisk TV at skytingen skjedde i et venterom på sykehuset, som ligger i byen Ostrava nordøst i landet.

Det ble innledningsvis opplyst at fire personer ble drept og to var alvorlig skadd. Babis opplyser at de to som var skadd, senere ble bekreftet drept.

Ifølge den tsjekkiske TV-stasjonen CT24 jakter politiet en mann med en rød jakke. Sykehuset ble evakuert etter skyteepisoden tirsdag morgen, og politiet har iverksatt sikkerhetstiltak som gjelder over hele landet.