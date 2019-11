Barn mistet livet da isskulptur kollapset på julemarked

Livet sto ikke til å redde for et lite barn som ble truffet av en isblokk fra en isskulptur som kollapset på julemarkedet i Luxembourg by søndag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

NTB

– I henhold til innledende bevis har en isskulptur kollapset og en isblokk uheldigvis truffet et lite barn rundt klokka 20 søndag. Barnet fikk alvorlige skader og døde i ambulansen, heter det i en uttalelse fra politiet i Luxembourg, som ber vitner som har sett noe i tilknytning til hendelsen, ta kontakt.

Lokale medier melder at personer på markedet har sett gjenopplivingsforsøk bli utført på stedet.

Hendelsen etterforskes, og det er ennå ikke kjent hvorfor skulpturen kollapset og falt i biter.

Ulykken fant sted bare få meter fra en skøytebane ved byens tradisjonsrike julemarked, som åpnet torsdag.