Fox-ansatte trodde ikke på påstandene om valgfusk i presidentvalget

Ansatte hos Fox News snakket offentlig om valgfusk under presidentvalget i 2020, men på bakrommet hadde flere alvorlige bekymringer rundt påstandene fremmet av Donald Trump og hans allierte.

Rettsdokumentene viser til intern kommunikasjon hos Fox News-ansatte involvert i valgdekning og inneholder kommentarer og sitater som avslører at produsenter, ledere og profiler i nettverket, visste at påstandene om valgfusk, var falske.

Det viser rettsdokumenter fra søksmålet som Dominion Voting Systems, en av de største produsentene av stemmeutstyr i USA, har anlagt mot Fox News på 1,6 milliarder dollar for ærekrenkelser.

Det skriver flere amerikanske medier, blant annet nyhetsbyrået AP, NBC og New York Times.

– Tror ikke et sekund på det

Selv om kjente TV-verter som Tucker Carlson og Sean Hannity flere ganger omfavnet konspirasjonsteorier om valgfusk på skjermen for Fox News, var bildet et helt annet når kameraene ble slått av, ifølge rettsdokumentene.

– Sydney Powell lyver om å ha bevis for valgfusk. Hun er en utstyrt rakett og farlig, fortalte Tucker Carlson en produsent 16. november, 13 dager etter valget.

Powell er en advokat som saksøkte flere amerikanske delstater der Joe Biden hadde vunnet, i håp om å hindre at valgresultatet ble godkjent. Dominion saksøker også Powell for ærekrenkelser.

Advokaten var også gjest på programmet til Sean Hannity i dagene etter valget.

– Hele den fortellingen som Powell fremmer, jeg tror ikke et sekund på det, sa han til en annen Fox News-ansatt.

Powell har ikke ønsket å kommentere dokumentene overfor de amerikanske mediene.

Utsatt mål

Dominion har vært et hyppig mål for konspirasjonsteoretikere som feilaktig hevder at tidligere president Donald Trump vant presidentvalget i 2020.

Søksmålet inkluderer hundrevis av sider som dokumenterer gjentatte tilfeller der mediehuset har fremsatt falske anklager mot selskapet, blant dem at stemmemaskinene var rigget mot Trump, eller at selskapet var hemmelig eid i Venezuela.

Etter valget fant til og med Fox' interne faktasjekkere at påstandene om var grunnløse og at «det ikke finnes bevis for utbredt valgfusk», skriver NBC.

I søksmålet argumenterer Dominion for at TV-kanalen bevisst spredte falske påstander som «hensynsløst ignorerte sannheten og skadet Dominions omdømme», i jakt på høyere seertall.

– Et angrep på den frie pressen

I et motkrav sendt inn torsdag, skriver Fox at Dominion ikke har noen bevis for å støtte sitt svimlende erstatningskrav og hevder at Trumps påstander var «utvilsomt nyhetsverdig».

– Fox News-seere visste at det som ble rapportert, var påstander, heter det i kravet fra Fox.

Mediehuset argumenterer også at Dominions søksmål tar sitater fra dekningen ut av kontekst.

– Søksmålet er et angrep på den frie pressen. Det lages mye støy og forvirring av Dominion og dets opportunistiske eiere, men kjernen i denne saken er fortsatt om pressefrihet og ytringsfrihet, som er grunnleggende rettigheter i grunnloven, skriver Fox.