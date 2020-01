USA gjenopptar kampen mot IS i Irak

Amerikanske myndigheter bekrefter at USA tar opp igjen kampen mot ekstremistgruppen IS i Irak, og at opptreningen av irakiske soldater også snart starter igjen.

OPPRYDDING: Oppryddingsarbeidet har startet etter angrepet mot den amerikanske basen Ain al-Asad i Irak. Nå melder offisielle kilder at det militære samarbeidet mellom USA og Irak er gjenopptatt. Foto: Qassim Abdul-Zahra, AP / NTB scanpix

Det skjer til tross for en dyp uenighet om droneangrepet i Bagdad som drepte den iranske generalen Qasem Soleimani. Iran svarte på likvideringen med å bombe amerikanske baser i Irak.

Ikke bekreftet

En talsperson opplyser at amerikanske og irakiske styrker allerede har startet noen operasjoner, men at det ikke er like mange som før. Det jobbes fremdeles med detaljene for hvordan treningen av irakiske soldater skal gjenopptas, men det kan skje raskt, ifølge den anonyme talspersonen.

Det var New York Times som først rapporterte om saken. Avgjørelsen er ikke bekreftet fra offentlig hold ennå.

Nektet blankt

Forholdet mellom Irak og USA har blitt hardt testet etter droneangrepet 3. januar nær flyplassen i Bagdad som drepte Qasem Soleimani. Nasjonalforsamlingen i Irak stemte for å utvise amerikanske styrker, og statsminister Adel Abdul-Mahdi ba USA om å lage en plan for uttrekking. USA nektet blankt å trekke ut de mer enn 5.000 soldatene som er stasjonert i Irak.

Den anonyme kilden sier militære ledere har diskutert gjenopptakelsen av militære operasjoner med Irak, men at det ikke er kjent hvem som deltok i samtalene, eller om Iraks regjering offentlig støtter avgjørelsen.

