Russisk kommisjon foreslår at Putin benåder Frode Berg

En russisk kommisjon som håndterer benådninger, anbefaler at president Vladimir Putin benåder Frode Berg. Bergs norske advokat tror det skjer rundt 7. november.

Frode Berg og hans forsvarer, advokat Ilja Novikov, ved byretten i Moskva da Berg ble dømt til 14 års fengsel. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

NTB

Etter nyheten fra Russland torsdag, tror Bergs norske advokat Brynjulf Risnes at en løslatelse er nært forestående.

– Nå har de gått ut offentlig på både litauisk og russisk side og bekreftet deler av den historien vi har trodd på i det siste. Det gjør oss enda sikrere på at dette virkelig er sant, sier Risnes til NTB.

Uttalelsen kommer etter at menneskerettskommissær Tatjana Potjaeva i Moskva torsdag formiddag opplyste til Interfax at de har foreslått å benåde Frode Berg. Hun er medlem i kommisjonen.

Litauiske medier meldte forrige uke at Russland og Litauen er enige om å utveksle to russere mot to litauere og en ikke navngitt nordmann som er dømt i Russland. Berg er den eneste nordmannen som soner en spiondom i Russland.

Det litauiske parlamentet skal 7. november behandle et lovforslag som gjør det enklere å utlever russere.

– Vi jobber ut fra forutsetningen om at utleveringen vil skje kort tid etter dette, sier Risnes.

Ikke bekreftet

Han understreker at opplysningene om avtalen som omfatter Frode Berg, ikke er bekreftet fra offisielt hold i verken Russland eller Litauen.

– Men det vanlige er at man ikke bekrefter slike avtaler før de er gjennomført. Det er overveiende sannsynlig at det foreligger en slik trekantavtale, sier han.

Også Bergs støttegruppe er glade for nyheten.

– Det er kjempebra hvis det kommer en benåding fra russisk side. De er jo en rettsstat, og dette må på plass før Frode kan komme hjem, sier Øystein Hansen i støttegruppa for Frode Berg til NTB.

Bekreftet søknad

Frode Berg ble i april dømt til 14 års fengsel for spionasje. Han ble pågrepet i Moskva i desember 2017 og har sittet fengslet siden.

Bergs advokater, russiske Ilja Novikov og norske Brynjulf Risnes, bekreftet tidligere i oktober at Berg formelt har søkt om å bli benådet av russiske myndigheter.

Hansen i støttegruppa mener det ikke er tilfeldig at nyheten kommer dagen før Russlands utenriksminister Sergej Lavrov besøker Kirkenes i forbindelse med 75-årsmarkeringen for frigjøringen fra tysk okkupasjon.

– Med utviklingen som har vært den siste tiden, tror jeg det er sannsynlig at Frode Berg feirer jul hjemme i Kirkenes, sier Hansen.

Berg nektet straffskyld etter spionasjetiltalen, men erkjente kontakt med norsk etterretning før reisen.