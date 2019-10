Økt håp om løsning for spionasjedømte Frode Berg

Dagen før Norge og Russland på høyt nivå markerer frigjøringen av Finnmark i 1944, stiger håpet om en benådning av spionasjedømte Frode Berg kraftig.

Frode Berg og hans forsvarer, advokat Ilja Novikov, ved byretten i Moskva da Berg ble dømt til 14 års fengsel. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Kirkenes-ordfører Rune Rafaelsen (Ap) tør ikke uttale seg skråsikkert, men føler seg nokså trygg på at sambygdingen Frode Berg snart vil være tilbake i Finnmark. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Jeg sa tidlig at jeg trodde Frode Berg ville være tilbake i Norge før jubileet, sier Kirkenes-ordfører Rune Rafaelsen (Ap) til NTB i hjembyen torsdag.

– Jeg har mange ganger brent meg på å uttale meg bombastisk om det som skal skje på russisk side. Det har jeg lært av. Jeg er rimelig trygg på at dette finner en god løsning om ikke altfor lenge, men jeg er ikke sikker, sier han.

Torsdag ble det kjent at en russisk kommisjon som håndterer benådninger, anbefaler at president Vladimir Putin benåder Berg.

– Dette bekrefter ytterligere at det foreligger en avtale, slik vi har hørt om den siste uka, sier Bergs norske advokat Brynjulf Risnes til NTB.

Berg (64) ble i april dømt til 14 års fengsel for spionasje etter å ha blitt pågrepet av sikkerhetspolitiet FSB i Moskva i desember 2017. Berg nektet straffskyld etter spionasjetiltalen, men erkjente kontakt med norsk etterretning før reisen.

– Gjør oss sikrere

Litauiske medier meldte forrige uke at Russland og Litauen er enige om å utveksle to russere mot to litauere og en ikke navngitt nordmann som er dømt i Russland. Berg er den eneste nordmannen som soner en spiondom i Russland.

Det litauiske parlamentet skal 7. november behandle et lovforslag som gjør det enklere å utlevere russere.

– Vi jobber ut fra forutsetningen om at utleveringen av Berg vil skje kort tid etter dette, sier Risnes.

Menneskerettskommissær Tatjana Potjaeva i Moskva opplyste torsdag til nyhetsbyrået Interfax at de har foreslått å benåde Berg. Hun er medlem i benådningskommisjonen.

– Nå har de gått ut offentlig på både litauisk og russisk side og bekreftet deler av den historien vi har trodd på i det siste. Det gjør oss enda sikrere på at dette virkelig er sant, sier Risnes.

Teller ned dager

Hovedpersonen selv hadde torsdag ettermiddag ennå ikke fått høre om den siste utviklingen, men Bergs russiske advokat Ilja Novikov skulle så raskt som mulig besøke ham i fengselet for å bringe ham dagens nytt.

Risnes understreker at opplysningene om avtalen som omfatter Frode Berg, ikke er bekreftet fra offisielt hold i verken Russland eller Litauen.

– Men det vanlige er at man ikke bekrefter slike avtaler før de er gjennomført. Det er overveiende sannsynlig at det foreligger en slik trekantavtale, sier han.

Fra Utenriksdepartementet er budskapet nøyaktig det samme som 14. oktober: Norske myndigheter ønsker å få Berg tilbake til Norge og jobber langs ulike spor for å ivareta hans interesser best mulig.

– Personlig tragedie

Rafaelsen peker på at bevegelsen som nå har skjedd, først og fremst er bra for Berg personlig og familien hans.

– Hele saken er en personlig tragedie for ham og familien. Dette er veldig gledelig, sier ordføreren, som kjenner den pensjonerte grenseinspektøren personlig og har fulgt saken hans tett.

Også Bergs støttegruppe er glade for nyheten.

– Det er kjempebra hvis det kommer en benådning fra russisk side, sier gruppens leder Øystein Hansen til NTB.

Tidligere i oktober bekreftet advokatene at Berg formelt har søkt om benådning. Hansen mener det ikke er tilfeldig at nyheten kommer dagen før Russlands utenriksminister Sergej Lavrov besøker Kirkenes i forbindelse med 75-årsmarkeringen for frigjøringen fra tysk okkupasjon.