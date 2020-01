Trump: Nato bør utvides til land i Midtøsten

Donald Trump mener at Nato bør utvides til å omfatte land i Midtøsten. Nato-sjef Jens Stoltenberg svarer at muligheter for økt engasjement skal vurderes.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

TRUMP: President Donald Trump foreslår å utvide Nato og gi alliansen nytt navn. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

NTB

USA har vært sentral i kampen for å bekjempe IS i Syria og Irak, uttalte den amerikanske presidenten til pressen i Det hvite hus torsdag.

– Vi har gjort Europa en stor tjeneste, sa presidenten, som forklarte hvorfor han mener Nato bør omfatte land i den konfliktfylte regionen.

– Jeg mener at Nato bør bli utvidet og at vi bør omfatte Midtøsten, definitivt. Akkurat nå er byrden på våre skuldre, og det er urettferdig, sa Trump, som foreslo et nytt navn på den 70 år gamle alliansen: «Natome», en forkortelse for Nato-Middle East.

– For et vakkert navn. Natome, sa Trump humoristisk og la vekt på uttalen «Nato-me».

– Begeistret

Presidenten nevnte Nato også onsdag da han sa at Nato bør utvide sitt engasjement i Irak. Tidligere onsdag hadde Trump snakket med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg på telefon.

Trump henviste til denne samtalen torsdag, skrøt av Stoltenbergs innsats og gjentok den tidligere formuleringen om at Nato-sjefen er Trumps største fan.

Trump sa at han har inntrykk av at Stoltenberg liker tanken på et mer omfattende Midtøsten-engasjement.

– Jeg tror at han faktisk var begeistret over det. Jeg hadde faktisk et navn. «Nato», ikke sant? Og så har du «me», Midtøsten. De bør kalle det Natome, sa Trump.

– Jeg er flink med navn, sant?, sa Trump.

Nato vurderer

Presidenten sa at han ønsker flere Nato-soldater i Midtøsten fordi problemene i regionen har internasjonalt omfang.

Stoltenberg svarer at Trumps budskap ikke nødvendigvis trenger å bety store utplasseringer av stridende Nato-soldater.

– Jeg mener bestemt at den beste måten vi kan bekjempe internasjonal terrorisme på ikke alltid er ved å utstasjonere Nato-soldater i store kampoppdrag, sa Stoltenberg til journalister i Brussel torsdag.

Nato-sjefen viste til alliansen til nå hatt en styrke i Irak på rundt 500 personer for å trene opp lokale sikkerhetsstyrker.

– Den beste fremgangsmåten er å gjøre lokale styrker i stand til å kjempe mot terrorisme på egen hånd, og det er akkurat det vi gjør i Afghanistan og i Irak, og vi kan selvsagt se nærmere på om vi kan gjøre mer av denne type aktiviteter, sa Stoltenberg.

Stoltenberg nektet å spekulere på detaljene rundt hvordan Nato kan styrke sin rolle i Midtøsten, men understreket at enhver endring må være basert på samtaler med alle de 29 medlemslandene, samt berørte land i Midtøsten.

Publisert: Publisert 9. januar 2020 23:22

Les også

Mest lest akkurat nå