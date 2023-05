Thailands opposisjon mot knusende valgseier over den militærstøttede regjeringen

Prodemokratiske opposisjonspartier leder klart over det militærstøttede regjeringspartiet etter valget i Thailand. De ventes nå å starte koalisjonssamtaler.

Statsministerkandidat Paetongtarn Shinawatra og partiet hennes Pheu Thai gjorde et svært godt valg i Thailand søndag.

Velgernes dom er en klar avvisning av sittende statsminister og tidligere kuppmaker Prayut Chan-o-chas regime.

Det progressive opposisjonspartiet Phak Kao Klai (Marsj Fremad) ble største parti med 13,5 millioner stemmer, viser resultatene når 97 prosent av stemmene er telt opp.

– Det er nå klart at Marsj Fremad har fått overveldende støtte fra folk rundt om i landet, sier den 42 år gamle partilederen Pita Limjaroenrat på Twitter etter søndagens valg på ny nasjonalforsamling.

De foreløpige valgresultatene spår at Thailands sittende statsminister Prayut Chan-o-cha snart må gi fra seg embetet til opposisjonen.

– Folkets stemmer er viktigst

Opposisjonspartiet Pheu Thai, som ledes av den styrtrike Shinawatra-familien, fikk 10,3 millioner stemmer. Partiets statsministerkandidat Paetongtarn Shinawatra (36) var på forhånd spådd seier i valget, men ser ut til å måtte nøye seg med en andreplass.

– Folkets stemme er viktigst, sier Shinawatra, som er datteren til en eksstatsminister som har levd i eksil siden militærkuppet i 2006.

Limjaroenrat sa på valgkvelden at et koalisjonssamarbeid med Shinawatra og Pheu Thai «definitivt ligger i kortene».

Både Shinawatra og Limjaroenrat har sagt de vil gjøre slutt på det ni år lange militærstøttede regimet i Thailand dersom de får makten.

Høy valgdeltakelse

Statsminister Prayut Chan-o-cha har liten grunn til å juble. Hans nystiftede parti Forente thainasjon ligger på tredjeplass med 4,5 millioner stemmer. Den pensjonerte generalen ledet et militærregime i fem år før han ble statsminister i 2019. Han nyter fortsatt støtte fra militæret.

Det er meldt om rekordhøyt deltakelse i parlamentsvalget, hvor rundt 52 millioner er stemmeberettiget. Men i det thailandske kongedømmet, der kupp og rettslige avgjørelser ofte har trumfet valgresultater, er det frykt for at folkets dom ikke vil føre til et maktskiftet.

På tross av valgskredet jobber nemlig opposisjonen i motbakke, mye på grunn av grunnloven som ble utarbeidet i 2017 av juntaen.

Senatorene er ikke folkevalgt

Landets nye statsminister vil bli utpekt i fellesskap av de 500 som velges inn til nasjonalforsamlingen og de 250 medlemmene av senatet. Senatorene er utpekt av Prayuts junta, og det militærstøttede regjeringspartiet og deres allierte har dermed en stor fordel.

Demokratiforkjempere i landet har lenge krevd at grunnloven må skrives om.

I det svært omstridte valget i 2019 var Prayuts parti bare nest størst i nasjonalforsamlingen. Men ved hjelp av det militærdominerte senatet klarte han å danne en koalisjon og bli statsminister.

Protestbølge

Valget er det første siden de omfattende prodemokratiske demonstrasjonene som brøt ut i Bangkok i 2020. Der ble det ble fremmet krav om å blant annet begrense makten og pengebruken til Thailands konge. Protestbølgen hadde sitt utspring i studentmiljøer. Det har lenge vært tabubelagt å stille spørsmål ved monarkiet.

Demonstrasjonene døde etter hvert ut ettersom myndighetene slo ned på dem, og flere fremtredende skikkelser i bevegelsen ble pågrepet.

Menneskerettsgrupper anklager Prayuts regjering for å ha slått hardt ned på grunnleggende rettigheter. Det har vært en stor økning i straffesaker mot folk som anklages for injurier mot kongehuset.