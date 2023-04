Minst fire barn drept i økseangrep i barnehage i Brasil

Fire barn er drept og minst fem andre såret etter at en 25 år gammel mann gikk til angrep med øks i en barnehage i Brasil onsdag. Mannen er pågrepet.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

Mannen har overgitt seg til politiet. Han har tilsynelatende ingen tilknytning til barnehagen, og politiet forsøker å få kartlagt hva som er motivet bak ugjerningen.

Angrepet fant sted i Blumenau i delstaten Santa Catarina. Delstatens guvernør Jorginho Mello har erklært tre sørgedager.

Fem barn er tatt til sykehus med skader, og for ett av disse er tilstanden alvorlig, ifølge Blumenau-ordfører Mario Hildebrandt. Han har stengt skolene i byen, og vil erklære en 30 dagers sørgeperiode.

Også flere ansatte skal ha blitt angrepet.

Ifølge avisa Globo er det tre gutter og en jente som er drept. De skal være mellom fem og sju år gamle.

Lula fordømmer

I brasilianske medier kan man se bilder av gråtende foreldre utenfor barnehagen, som heter Cantinho do Bom Pastor. Ifølge lokale medier skal gjerningsmannen ha klatret over en vegg for å ta seg inn i barnehagen.

President Lula da Silva omtaler angrepet som avskyelig, og kaller det en «uakseptabel, absurd handling drevet av vold og hat».

– Det finnes ingen større smerte enn den hos en familie som mister sine barn eller barnebarn, og det blir bare verre når det er i voldshandlinger mot uskyldige og forsvarsløse barn, tvitrer Lula.

Blumenau har 366.000 innbyggere.

Flere angrep

Ifølge en rapport fra universitet i São Paulo var det 16 angrep eller voldelige episoder i brasilianske skoler fra 2000 til 2022, fire av dem i siste halvdel av fjoråret.

Angrepet skjer kort tid etter et knivangrep i São Paulo, der en student drepte en lærer og såret flere andre.

I 2021 drepte en 18 år gammel mann tre små barn og to ansatte i et knivangrep mot en førskole i landsbyen Saudades i Santa Catarina, samme delstat der onsdagens angrep fant sted.