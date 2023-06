Nato øker presset på Tyrkia

Nato-landene blir stadig skarpere i tonen overfor Tyrkia: Ratifiser Sveriges medlemskapssøknad før Nato-toppmøtet i Vilnius, lyder beskjeden.

USAs utenriksminister Antony Blinken sier han er trygg på at Sverige blir Nato-medlem før Nato-toppmøtet i juli.

NTB

– Jeg har aldri før sett den grad av utålmodighet som jeg har sett på dette møtet, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til NTB.

– Men det er veldig vanskelig å spekulere i hva Tyrkia vil falle ned på, erkjenner hun.

Etter at samtlige Nato-land inviterte Sverige og Finland med i alliansen i juni i fjor, har Tyrkia nektet å ratifisere svenskenes søknad.

Skarpere tone

Utenriksministrene fra Natos 31 medlemsland, minus Tyrkia, har i to dager vært samlet i Oslo for uformelle samtaler i forkant av Nato-toppmøtet i Vilnius i juli. I tillegg har Sveriges utenriksminister Tobias Billström deltatt i møtene.

Å sikre Sverige fullverdig medlemskap i Nato er en av toppsakene før toppmøtet i Vilnius, sier USAs utenriksminister Antony Blinken.

– Vi må sikre at alle medlemmene er på plass før toppmøtet. Jeg er sikker på at det vil skje, sa Blinken da han kort møtte pressen sammen med Nato-sjef Jens Stoltenberg på Oslo rådhus torsdag.

Den svenske utenriksministeren levner ingen tvil om hva han mener.

– Jeg forventer at Tyrkia godkjenner Sveriges Nato-søknad, og at vi blir medlemmer før møtet i Vilnius, uttalte Billström på vei inn til møtet på rådhuset.

Utenriksministrene Anniken Huitfeldt, Antony Blinken fra USA og Tobias Billström fra Sverige er enige om én ting: Tyrkia må snarest ratifisere Sveriges Nato-søknad.

Stoltenberg til Tyrkia

Stoltenberg sier at han har snakket med president Recep Tayyip Erdogan om Sveriges Nato-søknad etter at Erdogan vant presidentvalget sist helg.

De to er blitt enige om at Nato-sjefen skal komme til Tyrkia igjen i nær fremtid, opplyser han.

Stoltenberg understreker samtidig at en ny terrorlov trådte i kraft i Sverige torsdag, og at Sverige dermed har oppfylt alle krav til medlemssøknaden.

– Sverige har levert. Tiden har kommet for å ratifisere Sverige, og jeg skal gjøre alt jeg kan for å sikre at det skjer, sier han.

– Mitt budskap er at Sveriges Nato-medlemskap er bra for Sverige, for Norden og Baltikum – men også for hele Nato. Det gjør Nato sterkere, og det er viktig også for Tyrkia, sier Stoltenberg.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og USAs utenriksminister Antony Blinken på Oslo rådhus for det uformelle Nato-møtet. Foto: Lise Åserud / NTB

Tyrkia kritisk

Men ifølge Erdogans rådgiver Ilnur Cevik er Tyrkia fortsatt kritisk til Sverige.

– Ingenting har endret seg. Det er Sverige som må bevise at de tar Tyrkias krav på alvor, sier Cevik til VG.

Heller ikke Ungarn har ratifisert den svenske søknaden. Men Stoltenberg sier han er sikker på at det vil skje.

– Jeg er sikker på at de vil gjøre det, for det har de sagt, sier han.