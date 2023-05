Valgobservatører: Erdogan nøt urettferdige fordeler i valget

Det tyrkiske presidentvalget forløp med uberettigede fordeler for gjenvalgte Recep Tayyip Erdogan, konkluderer europeiske valgobservatører.

En mann leser overskriftene i tyrkiske aviser dagen etter at Erdogan ble gjenvalgt som landets president.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan møter en skare av støttespillere utenfor presidentpalasset i Ankara søndag. 69-åringen fikk 52 prosent av stemmene, mens opposisjonsleder Kemal Kilicdaroglu fikk 48 prosent.

Tilhengere av president Recep Tayyip Erdogan feirer utenfor AKP-partiets kontorer i Istanbul søndag.

Erdogan vant søndagens valg foran opposisjonsleder Kemal Kilicdaroglu og går dermed løs på et tredje tiår som landets leder.

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) og Europarådets observatørmisjon i Ankara fulgte valget. De konstaterer at spillereglene for de to partene ikke var like.

– Skjev mediedekning og begrensninger av ytringsfriheten førte til ulik konkurransevilkår for de to kandidatene. Sammen med fortsatt bruk av offentlige midler i valgkampanjer, ga dette den sittende makthaveren en utilbørlig fordel, kommer det fram av en rapport fra de to organisasjonen.

Liten pressefrihet

Erdogans regjering kontrollerer direkte eller indirekte en svært stor del av mediene i Tyrkia, noe eksperter har pekt på som en viktig grunn til at han vant presidentvalget.

Tyrkia rangeres som nummer 165 av 180 land når det gjelder pressefrihet, ifølge organisasjonen Reporters Without Borders.

Ifølge rapporten fra OSSE og Europarådets observatørmisjon viste Tyrkias valgstyre samtidig mangel på åpenhet under valget.

Valgmyndighetene hevder på sin side at valget ble gjennomført uten noen store problemer, selv om opposisjonen rapporterte om flere kritikkverdige hendelser, spesielt øst i landet.

Flere medier granskes

OSSE og Europarådets slår også fast at statlige og private medier i stor grad favoriserte den sittende presidenten.

– Den andre runden av presidentvalget fant derfor sted i et miljø «som på mange måter ikke gir betingelser for å holde demokratiske valg», heter det i rapporten.

I etterkant av valget Tyrkias kringkastingsmyndighet (RTÜK) også iverksatt granskning av seks regjeringskritiske TV-stasjoners valgdekning.

De seks riksdekkende kringkasterne – Halk TV, Tele 1, KRT, TV5, Flash Haber og Szc TV – anklages for fornærmelser mot det tyrkiske folk og kritikk av regjeringen, ifølge RTÜK.

Medietilsynet sier etterforskningen er basert på klager fra seere, og lederen Ebubekir Sahin skriver på Twitter at RTÜK ikke vil tie om kringkastere som ikke respekterer «nasjonal vilje, demokrati og valgresultater».