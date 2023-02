Verdensbanken: Jordskjelvkatastrofen forårsaket skader for 354 milliarder kroner i Tyrkia

Jordskjelvkatastrofen forårsaket ødeleggelser i Tyrkia til rundt 354 milliarder kroner, anslår Verdensbanken. Summen for gjenoppbygging kan imidlertid bli det dobbelte.

Jordskjelvkatastrofen i Tyrkia skapte ødeleggelser for minst 354 milliarder kroner, anslår Verdensbanken. Her leter redningsmannskaper etter omkomne blant ruiner i Kahramanmaras i Tyrkia.

NTB

– Vår erfaring er at gjenoppbygging kan koste så mye som to eller tre ganger så mye som de konkrete ødeleggelsene, sier Anna Bjerde, Verdensbankens visepresident for Europa og Sentral-Asia.

I Tyrkia har dødstallene steget til over 44.300 etter de to jordskjelvene 6. februar som hadde et styrke på henholdsvis 7,8 og 7,5.

Ødeleggelsene i Syria beskrives også som «svært katastrofale». Verdensbanken vil tirsdag gi et tilsvarende estimat for de omfattende ødeleggelsene i Syria.