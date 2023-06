VG: Stoltenberg er eneste Nato-kandidat – men har ikke bestemt seg

Jens Stoltenberg skal nå være den eneste kandidaten som vurderes av medlemslandene til jobben som Natos generalsekretær, har VG fått opplysninger om.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg er nå eneste kandidat til å fortsette i jobben, hevder kilder til VG.

VG skriver at den interne diskusjonen om saken fullstendig har stoppet opp etter at det ble kjent at USAs president Joe Biden har bedt Stoltenberg fortsette.

– Det rådende synet er at han kommer til å akseptere en forlengelse, sier en kilde VG kaller «sentralt plassert» i organisasjonen.

Likevel har avisa også opplysninger om at Stoltenberg selv ikke har tatt en endelig avgjørelse.

– Jeg har ikke noe mer å si om det enn det jeg har sagt i flere måneder nå, at jeg har en plan, og det er å avslutte mitt arbeid her i høst. Og jeg har all min oppmerksomhet om det, fordi vi er midt i en krig i Europa, og det handler om å støtte Ukraina. Og så er jeg trygg på at Nato finner en god etterfølger, sier han.

Stoltenberg har hatt jobben siden 2014 og fikk perioden forlenget senest i fjor på grunn av krigen i Ukraina.