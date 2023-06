Lyder kan være villspor i jakten på savnet ubåt

Jakten på den savnede ubåten «Titan» skjer i noen av de mest ubarmhjertige forholdene på kloden. Og selv de lovende bankelydene kan vise seg å være villspor.

Forholdene i området der det letes etter ubåten «Titan», beskrives som bekmørke og iskalde. De sammenlignes med verdensrommet, og trykket er enormt.

Redningsarbeiderne som forsøker å finne den savnede ubåten «Titan», har en nær umulig oppgave med svært dårlige sjanser for suksess, sier eksperter.

Ubåten, som er omtrent på størrelse med en spekkhogger, har vært savnet siden søndag morgen. De fem om bord har oksygen til opptil 96 timer, og den amerikanske kystvakta har anslått at de går tomme for oksygen senest rundt torsdag klokka 11 norsk tid.

Innsatsen for å saumfare et rundt 20.000 kvadratkilometer stort område av Nord-Atlanteren på nesten fire kilometers dyp er storstilt og svært krevende.

– Det er bekmørkt der nede. Det er iskaldt. Havbunnen er kupert og mudrete, og du kan ikke se hånden for deg, sier «Titanic»-ekspert Tim Matlin i et intervju med NBC News.

– Det minner litt om å være en astronaut i verdensrommet, legger han til.

Vet ikke hva mulige lyder er

Letingen har så langt vært resultatløs. Det er meldt om at det er fanget opp bankelyder, men det er stadig uklart hvor ubåten befinner seg.

– Vi vet ikke hva lydene er. P3-flyene oppdaget lyder med sine sonarbøyer, det er jobben deres, sier kaptein Jamie Frederick i den amerikanske kystvakten på sin daglige pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Søket retter seg likevel nå mot området der bankelydene ble oppdaget, ettersom det er det beste tegnet man har. Det kommer også stadig flere nye fartøyer til, både på overflaten og fjernstyrte undervannsfarkoster. Det norskeide skipet Skandi Viland, med to slike farkoster, ankom leteområdet onsdag.

Ubåten «Titan», da den ble gjort klar til dykk søndag forrige uke.

Bankelyder kan være blindspor

Flere stemmer advarer imidlertid mot å ha for mye tro på bankelydene.

– Denne fortellingen er ganske tvilsom. «Titanic» lager lyd som det forfallende byggverket den er. Min egen erfaring med sonarbøyer er at du vet ganske fort om det er typen lyd du ser etter, sier den tidligere britiske marineoffiseren Chris Parry.

Han sier han frykter at lydene i verste fall kan bidra til å sende letemannskapene lenger unna ubåtens faktiske hvilested.

To forklaringer

Jules Jaffe, som var med i gruppa som fant Titanic-vraket i 1985, forteller til AFP at det er to sannsynlige forklaringer på forsvinningen.

– Det er enten en mekanisk svikt eller en elektronisk svikt. Jeg håper at det er elektronisk, fordi de har vekter, ett av sikkerhetstiltakene de kan gjøre for å gjøre seg lettere. Om du er tyngre enn vannet, synker du. Om du er lettere enn vannet, flyter du, sier Jaffe.

– Det verste stedet for dem å være, vil være på havbunnen. Det vil tilsi at farkosten enten har implodert eller satt seg fast på et vis.

Massivt trykk

Blant faktorene som kompliserer letingen, er det massive trykket på dette havdypet. Titanic-vraket, målet for ubåtekspedisjonen, ligger på 3800 meters dyp.

Rundt fire kilometer under overflaten er trykket rundt 400 ganger så høyt som ved overflaten. Det legger enormt press på utstyret, og svært få ubåter kan takle det.

Til sammenligninger opererer militære atomubåter på generelt grunnlag på maksimalt 300 meter, ifølge Woods Hole Oceanographic Institution.

Rester av en frakk og støvler på havbunnen i nærheten av «Titanic»-vraket.

Om ubåten har satt seg fast på havbunnen, vil den være svært vanskelig å få øye på, sier professor Jamie Pringle i geovitenskap ved britiske Keele University.

– Havbunnen er ikke flat. Det er massevis av bakker og dype daler, sier han til NBC.

I tillegg kan vraket fra selve Titanic gjøre ting enda vanskeligere.

– Det er et sønderknust vrak, trolig med alle slags lumske ting som vil utgjøre en fare for en liten båt, sier Jaffe.

Han tror det i praksis er umulig å finne de savnede i vraket innen ubåten antas å gå tom for oksygen.