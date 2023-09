Tidligere Proud Boys-leder dømt til 22 års fengsel for kongresstorming

Den tidligere lederen av den høyreekstreme gruppen Proud Boys, Enrique Tarrio, er dømt til 22 års fengsel for sin rolle under stormingen av Kongressen i 2021.

Den tidligere lederen av den høyreekstreme gruppen Proud Boys i USA, Enrique Tarrio, var sentral i organiseringen av stormingen av kongressbygningen i Washington 6. januar 2021. Bildet er fra en demonstrasjon i Portland i Oregon i 2020.

NTB

Aktor la ned påstand om 33 års fengsel for Tarrio, mens forsvaret mente at 39-åringen burde slippe med maksimum 15 år.

– Tilskyndelse til konspirasjon er en alvorlig forbrytelse. Herr Tarrio var den øverste lederen i denne konspirasjonen, sa dommer Timothy Kelly da han leste opp straffutmålingen tirsdag.

Tarrio var taus da han sto oppreist idet dommeren leste opp straffutmålingen. Da retten ble hevet, vinket Tarrio til familiemedlemmer i lokalet og viste fredstegn idet han ble ført ut, melder BBC.

Tarrio var fra før funnet skyldig i «opprørs-sammensvergelse» og andre lovbrudd i forbindelse med stormingen av kongressbygningen i Washington 6. januar 2021.

Organiseringsrolle

Han var ikke selv i Washington da fanatiske Donald Trump-tilhengere tok seg inn i bygningen i et forsøk på å hindre at de folkevalgte utropte Joe Biden til valgets vinner.

Ifølge dommen var han derimot sentral i å organisere opptøyene. Dette gjorde han via tekstmeldinger som ble lagt frem under rettssaken.

– Realiteten er at det faktum at han ikke var til stede, tjente strategiske formål, sa Kelly, som leste opp innlegg som Tarrio skrev i sosiale medier under opptøyene. I innleggene oppfordret Tarrio folk til å ikke forlate området ved kongressbygningen.

– Herr Tarrio har ikke angret på det som skjedde den dagen, før i dag, sa dommeren, som viste til at Tarrio rett før straffutmålingen ble lest opp, sa at han angret.

Dommeren ville imidlertid ikke imøtekomme aktoratets påstand om 33 års fengsel.

– Jeg kommer ikke til å legge meg så høyt som påtalemyndigheten ønsker, sa Kelly.

Dommeren viste til at dommer med en så lang straffutmåling typisk blir gitt i saker som handler om terrorisme der den tiltalte «planla noe, som å sprenge bygninger eller trene for å dra til slagmarken og deretter skyte på amerikanske soldater», sa Kelly.

Daværende Proud Boys-leder Enrique Tarrio under en demonstrasjon i Portland i delstaten Oregon 17. august 2019.

– Skamfull

Før dommen falt, sa Tarrio at han skammer seg.

– Jeg er ekstremt skamfull og skuffet over at de ble påført sorg og lidelse, sa Tarrio til dommeren, like etter at Tarrios mor og søster hadde snakket i rettssalen og bedt om at Tarrio måtte få mildest mulig straff.

– Jeg må leve med denne skammen resten av livet mitt, sa Tarrio videre.

– Innbyggerne i Washington DC fortjener bedre. Det som skjedde 6. januar var en nasjonal skam, fortsatte Tarrio.

Han la til at Trump tapte valget, og at han tvilte på Trumps påstand om «stjålet valg» allerede i desember 2020, en måned etter valget.

– Jeg var min egen verste fiende. Mitt overmot overbeviste meg om at jeg var et offer som var urettferdig behandlet, sa Tarrio.

– Jeg valgte nok en gang å ikke være fornuftens stemme. Jeg angrer på ordene mine, sa han om opptøyene.

Enrique Tarrios forsvarere Nayib Hassan (til venstre) og Sabino Jauregui forlater rettsbygningen tirsdag ettermiddag lokal tid etter at Tarrio ble dømt til 22 års fengsel.

– Er ikke fanatiker

En følelsesladd Tarrio fortsatte å unnskylde seg, og leste opp uttalelser mens det så ut som om han var i ferd med å bli gråtkvalt flere ganger.

Han leste videre og sa i et budskap til politi og ansatte i Kongressen at han beklager handlingene sine.

– Jeg er ingen politisk fanatiker. Å påføre skade eller endre på valgresultatet var ikke målet mitt. Jeg tenkte ikke engang at det var mulig å endre valgresultatet, sa Tarrio, som fortalte hvor vanskelig det var å sitte i varetekt.

– Når jeg kommer hjem, skal jeg ikke ha noe å gjøre med politikk, grupper, aktivisme eller demonstrasjoner, sa Tarrio.

Drikkeklubb

Forsvarerne hans fremholdt i retten at det verken fantes noen sammensvergelse eller plan om å angripe Kongressen.

De avviste også at Tarrio var i kontakt med og ledet Proud Boys-medlemmer som deltok i stormingen, slik aktor hevder.

Forsvarerne malte videre et bilde av den høyreekstreme gruppen som en uorganisert drikkeklubb der medlemmene ble ofre for Trumps uriktige påstander om valgfusk.

Kostet liv

Anslagsvis 2000 demonstranter tok seg inn i bygningene der de folkevalgte gjemte og barrikaderte seg før de ble evakuert.

En av demonstrantene ble skutt og drept av en politimann da hun forsøkte å trenge seg gjennom en barrikadert dør. Tre personer døde i helserelaterte hendelser under protestene, og en politimann fikk hjerneslag og døde dagen etter.

Over hundre politifolk fikk skader i sammenstøtene. Flere politifolk som var til stede, har begått selvmord i etterkant.

"Krigsguttene", står det på en caps som Enrique Tarrio har på seg under en demonstrasjon i Portland i Oregon 26. september 2020.

Lange straffer

Fire andre ledende skikkelser i Proud Boys ble i forrige uke dømt til mellom 10 og 18 års fengsel for å ha deltatt i stormingen av kongressbygningen.

Den 32 år gamle Proud Boys-aktivisten Ethan Nordean ble dømt til 18 års fengsel, og det samme ble grunnleggeren av høyreekstreme gruppen Oath Keepers, Stewart Rhodes, i mai i år.

Dommeren i saken mot Tarrio har understreket at stormingen av kongressbygningen var et dramatisk brudd med USAs tradisjon for fredelig maktovertakelse.

– Dette er noe av det mest dyrebare vi amerikanere har, sa Kelly.

Angrep på demokratiet

I tillegg til volden og ødeleggelsen 6. januar 2021 var det angrepet på selve demokratiet som var mest ødeleggende, uttalte dommeren tirsdag.

– Det som skjedde den dagen gjorde skade på en viktig amerikansk tradisjon som støtter opp under rettsreglene og grunnloven. Den dagen ble vår tidligere ubrutte tradisjon med fredelig maktoverføring brutt, sa Kelly, med henvisning til forsøket på å hindre Joe Biden fra å overta makten etter at han hadde vunnet valget.

– Denne tidligere ubrutte tradisjonen er brutt nå. Og det kommer til å ta tid og innsats for å reparere skadene, sa Kelly, som fortsatte:

– Det er vanskelig å finne ord for å beskrive hvor viktig denne fredelige maktoverføringen er. Landet vårt var grunnlagt som et eksperiment med selvstyre i regi av folket. Men det kan ikke holde ut hvis måten vi velger lederne våre på, trues med makt og vold, sa Kelly.