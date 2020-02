Amy Klobuchars stjerne­status øker etter tredje­plassen i New Hamps­hire

Den relativt ukjente demokraten Amy Klobuchar (59) tok innersvingen på både Joe Biden og Elizabeth Warren i primærvalget i New Hampshire.

I MEDVIND: Senator Amy Klobuchar har knapt planlagt fortsettelsen på valgkampen, men etter tredjeplassen i New Hampshire, satser hun stort på Nevada. Foto: Robert F. Bukaty, AP / NTB scanpix

Tredjeplassen er å regne som en seier for Klobuchar, som til nå har skrytt av å være blant de fem fremste kandidatene. Fremgangen har allerede fått et navn «klomentum» – en ordlek med navnet hennes og momentum.

Den moderate senatoren fra Minnesota fikk nesten 20 prosents oppslutning i den lille delstaten nordøst i USA – langt foran de to tungvekterne Joe Biden og Elizabeth Warren og 5–6 prosentpoeng bak sosialdemokraten Bernie Sanders og moderate Pete Buttigieg.

– Hallo, Amerika. Jeg er Amy Klobuchar, og jeg vil slå Donald Trump, sa hun til tilhengere i Concord i New Hampshire da hun feiret det gode resultatet natt til onsdag.

Oppoverbakke i Nevada

Men Klobuchar har en formidabel oppgave foran seg hvis hun skal sikre seg det samme gode resultatet i nominasjonsvalget i Nevada 22. februar og South Carolina 29. februar, der hun til nå bare har hatt en oppslutning på 2–3 prosent.

Klobuchar har brukt nesten alle valgkampressurser på de to første nominasjonsvalgene. Nå må hun snu seg rundt og bygge opp et valgkampapparat i Nevada, og ikke minst forsøke å kapre minoritetsvelgere, som til nå har gitt henne liten støtte.

Tok velgere fra Biden

Klobuchar ser ut til å ha tjent på tilbakegangen som har rammet tidligere favoritt Joe Biden. Men mange er overrasket over at hun også har gått forbi tungvekteren Elizabeth Warren.

Suksessen tilskrives blant annet Klobuchars innsats i den TV-sendte debatten med de andre kandidatene i New Hampshire fredag. I et inderlig sluttinnlegg lovet hun å stå opp for alle som ikke følger seg hørt i Washington.

Over halvparten av dem som stemte på henne, tok beslutningen i løpet av de siste dagene, ifølge en måling fra AP VoteCast.

