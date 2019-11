UD: USAs kursendring gjør arbeidet for fred i Midtøsten vanskeligere

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier USAs kursendring om israelske bosetninger på Vestbredden ikke bringer partene nærmere en løsning.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) advarer om at USAs kursendring om israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden, ikke bidrar til å få partene nærmere en politisk løsning på Midtøsten-konflikten. Arkivfoto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

NTB

– Den norske holdningen til de israelske bosetningene ligger fast og er forankret i en rekke resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd og vurderinger fra Den internasjonale domstolen i Haag, sier Eriksen Søreide i en kommentar til NTB.

USAs utenriksminister Mike Pompeo kunngjorde mandag at USA ikke lenger mener at israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden er i strid med folkeretten.

Eriksen Søreide understreker at den norske regjeringen anser bosetningene som folkerettsstridige og et hinder for en fremforhandlet tostatsløsning.

– Hovedmålet med vårt langsiktige engasjement i konflikten mellom israelerne og palestinerne er å bidra til en forhandlet tostatsløsning der to stater lever side om side i fred innenfor sikre og internasjonalt anerkjente grenser. Kun en forhandlet tostatsløsning kan skape varig og bærekraftig fred, sier hun.

– Uttalelsene fra USAs utenriksminister Mike Pompeo om lovligheten av israelske bosetninger på Vestbredden, bringer oss ikke nærmere en politisk løsning på konflikten og kan også gjøre arbeidet for fred enda vanskeligere.