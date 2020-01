Minst 18 funnet døde etter jordskjelvet i Tyrkia

Tallet på omkomne stiger etter jordskjelvet i Tyrkia fredag kveld. Minst 18 mennesker er funnet døde, mens over 650 er skadd, melder lokale medier.

Denne bygningen er en av flere som raste sammen i byen Elazig i Tyrkia da jordskjelvet rammet området fredag kveld. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

Redningsarbeidere søker gjennom en bygning som kollapset i Elazig øst i Tyrkia. 18 personer er bekreftet omkommet, 13 av dem i Elazig. Foto: Foto: IHA via AP / NTB scanpix

13 personer skal ha omkommet i byen Elazig, fire i Malatya og en i Diyarbakir.

Flere lokale medier, blant andre Gerçek Gündem , melder at antall skadde har økt fra rundt 300 til 651. Avisen Yeni Safak melder at antall skadde er 968. Ifølge nyhetsbyrået AP er tilstanden alvorlig for elleve av de skadde.

Skjelvet som inntraff like før klokka 21 lokal tid, ble målt til 6,8.

Det var kun 6,7 kilometer dypt og hadde sitt episenter nær byen Sivrice i Elazig-provinsen, 780 kilometer sørøst for Ankara, opplyser tyrkiske nød- og katastrofemyndigheter.

Verst rammet er byen Elazig, som ligger 30 kilometer nord for Sivrice. Her har flere bygninger rast sammen, opplyser Tyrkias innenriksminister Süleyman Soylu.

Det pågår et intenst redningsarbeid for å hente ut mennesker som er innesperret i ruinene.

– Skremmende

– Det var svært skremmende, møbler falt over oss og vi løp ut, forteller 47 år gamle Melahat Can, som bor i Elazig.

– De neste dagene kommer vi til å tilbringe på en bondegård utenfor byen, sier hun.

Telefonforbindelsen i området er brutt, og det meldes om flere mindre etterskjelv.

Merket i flere land

Det kraftige jordskjelvet ble også kjent i Syria, Libanon, Israel, Georgia og Armenia, men det er ikke meldt om materielle ødeleggelser eller personskader i disse landene.

Kraftige jordskjelv er ikke uvanlig i Tyrkia. I 1999 omkom 17.000 mennesker da et skjelv som ble målt til 7,4, rammet Izmit-området vest i landet. 1.000 av dem omkom i Istanbul.

I september i fjor ble Istanbul, der det bor 15 millioner mennesker, rammet av et skjelv målt til 5,7, men dette forårsaket ikke skader.

