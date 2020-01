Solberg: – Alltid like vondt å komme til Auschwitz

Statsminister Erna Solberg (H) sier det alltid er like vondt å besøke Auschwitz. Mandag deltok hun og norske tidsvitner på 75-årsmarkeringen for frigjøringen.

MARKERING: Kronprins Haakon og statsminister Erna Solberg deltok på mandagens markering sammen med de norske konsentrasjonsleirfangene Edith Notowicz (t.v.), Chana Arberman (midten) og Maria Gabrielsen (t.h.). Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

Solberg har vært i den beryktede dødsleiren flere ganger, både sammen med skoleklasser og ved 70-årsmarkeringen for fem år siden.

– Det er alltid like vondt å komme hit og tenke på det som skjedde, sier hun etter markeringen, som ble holdt i et telt ved porten der jernbanevognene med fanger kom inn i leiren.

– Mye kom tilbake

Edith Notowicz, som satt i Auschwitz, legger ikke fingrene imellom når hun sier hvor vanskelig det var for henne å komme tilbake.

– Begynnelsen var ganske jævlig, om jeg skal si det sånn. Det var forferdelig mye som kom tilbake, sier hun. Hun satt i barneleiren og husker hvordan det var å ikke vite hvor foreldrene var eller hva som var skjedd med dem.

– Jeg spurt alle om de kjente dem. «Har du sett mamma?» «Har du sett pappa?» Jeg trodde jo alle kjente dem, forteller Notowicz.

Hun sier «det er herlig» å se statsministeren, kronprins Haakon og andre statsledere delta i minnemarkeringen.

LYS: Kronprins Haakon og statsminister Erna Solberg satte ned lys ved den norske minnesteinen i den mest kjente av Nazi-Tysklands konsentrasjonsleirer. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

Sterke historier

Etter hvert som tiden går og de overlevende blir eldre, blir det også færre igjen som kan dele sine historier. Derfor synes statsministeren at det er viktig at de som er igjen, forteller nå. Også hun er blitt berørt av historiene som er blitt delt i Polen.

– Det er vondt å høre når din mor angir deg, som er en av historiene. Eller å være barn i barneleiren og bli eksperimentert på av Mengele. Dette er sterke historier som man hører mest om på film, og så er det levende borgere av Norge som har opplevd det.

– Vi ser at betydningen av at mange har reist til skoler er stor for at neste generasjon skal skjønne hva dette er, sier Solberg, som også har vært med skoleklasser til Auschwitz tidligere.

– Jeg var også her på 70-årsmarkeringen for fem år siden, og det er alltid like vondt å komme hit og tenke på det som har skjedd.

TILBAKE: Kronprins Haakon snakker med Maria Gabrielsen, en av de tre norske konsentrasjonsleirfangene som deltok på mandagens markering. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

Advarte mot likegyldighet

Å sørge for at historiene blir husket og fortalt var ett av temaene som gikk igjen i flere av talene mandag. Notowicz sier hun frykter hele historien kan bli glemt.

– Det går fort i glemmeboken. Det var jo bare seks millioner. Når ett menneske dør, er det stor sorg. Her gikk det millioner ... Jeg håper bare én ting: at det ikke gjentar seg.

Og nettopp det å unngå et nytt holocaust var det andre gjennomgangstemaet. Solberg trekker frem talen til historiker og journalist Marian Turski som spesielt sterk.

MINNESMERKE: Etter seremonien ble det satt ned lys ved minnesmerket i utryddelsesleiren Auschwitz II-Birkenau, også ved den norske minnesteinen. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

– Han talte til sine barnebarn om hvor ekstremt viktig det er å ikke akseptere noe i begynnelsen som kan ende som det vi så med holocaust, sier statsministeren.

Turski sa at en venn hadde kommet opp med et «ellevte bud»: «Du skal ikke være likegyldig». Det var også hans formaning til dagens unge.

– Ikke vær likegyldig overfor historiske løgner eller når minoriteters rettigheter uthules. Demokratiets adelsmerke er at minoritetenes rettigheter består når flertallet styrer.

KONGELIGE: Spanias dronning Letizia og kong Felipe og Nederlands kong King Willem-Alexander og dronning Maxima var blant flere kongelige representanter under markeringen i polske Oswiecim. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

