Dødstallet i Thailand stiger – situasjonen fortsatt uavklart

Minst 14 mennesker er drept i en masseskyting nordøst for Bangkok. Gjerningsmannen har tatt gisler på et kjøpesenter, og spesialstyrker er satt inn.

LØPER BORT: På bildet kan man se en person løpe bort fra kjøpesenteret hvor en soldat skal ha drept flere personer. Foto: NATTAYA NGANIEM/REUTERS, NTB SCANPIX

NTB

Dødstallet var lørdag ettermiddag fortsatt usikkert, men en militærtalsmann sier 14 er bekreftet drept. En kilde i Erawan Center i Bangkok, som koordinerer informasjon fra nødetater og helsevesen i landet, opplyser til avisa Bangkok Post at 17 er drept og 14 såret.

Mannen som skyter er ifølge thailandske medier korporal, og Bangkok Post melder at han først skjøt og drepte en oberst, en medsoldat og en 63 år gammel kvinne inne på militærbasen der han var stasjonert.

Han skal deretter ha forlatt området i en stjålet militær Humvee-bil.

Skjøt mot tilfeldige

Mannen skal ha skutt mot tilfeldig forbipasserende fra bilen før han stanset ved Terminal 21, det største kjøpesenteret i byen der det er over 200 butikker, kinosenter, skøytebane og spisesteder. Senteret ligger i provinsen Nakhon Ratchasima.

Utenfor senteret skjøt han mot folk på parkeringsplassen, og videoer i sosiale medier viser hvordan folk kaster seg i dekning.

Mannen tok seg deretter inn på kjøpesenteret og åpnet ild mot kunder og ansatte, og han skjøt også på en gassbeholder slik at den eksploderte.

Gisler

Det befinner seg mange mennesker inne på senteret, og politiet har nå sperret av området i en radius på 2 kilometer.

Ifølge ubekreftede meldinger har gjerningsmannen tatt 16 gisler og forskanset seg i fjerde etasje inne på kjøpesenteret. Det kan nå høres skyting i etasjen der han antas å befinne seg, og det meldes også om brann i bygningen.

Sikkerhetsstyrker er satt inn for å stanse soldaten, opplyser generalløytnant Thanya Kiatsarn.

Facebook Live

Ifølge Bangkok Post strømmet han skytingen inne på senteret på Facebook Live og la ut et bilde av seg selv der han poserer med et automatgevær. På et bilde holder han også en stor .44 magnum-revolver.

– Døden er uunngåelig for alle, skreve han først på Facebook.

– Så trøtt, skrev han senere, etter at angrepet var i gang.

Bangkok Post navngir den angivelige gjerningsmannen og har også lagt ut et bilde av ham, men mannens Facebook-konto er nå stengt. Motivet bak skytingen er ikke kjent.

Nakhon Ratchasima ligger rundt 250 kilometer nordøst for Bangkok og har drøyt 200.000 innbyggere.

