Én person pågrepet etter skyting ved tysk synagoge

Én person er pågrepet, og politiet jakter på flere etter at to mennesker ble skutt og drept og flere ble såret nær en synagoge i Halle øst i Tyskland.

STORAKSJON: Tysk politi har sperret av flere områder i Halle etter skytingen der to personer ble drept. AP / NTB scanpix

NTB

Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Ifølge Bild ble det åpnet ild nær en synagoge i Paulusviertel-distriktet i Halle onsdag, og det ble også kastet en håndgranat inn på den jødiske kirkegården i nærheten.

Det skal ha vært minst to gjerningsmenn, som ifølge politiet flyktet fra stedet i en bil. Tyske medier meldte først at bilen kjørt sørover i retning Leipzig.

Like før klokka 14 opplyste politiet på Twitter at én person var pågrepet, men det er ikke kjent hvor eller hvordan pågripelsen fant sted.

TO DREPT: To personer ble drept og flere ble såret da det ble åpnet ild mot tilfeldig forbipasserende nær en synagoge i Halle i Tyskland onsdag. AP / NTB scanpix

Store politistyrker jakter ifølge radiostasjonen MDR på en eller flere andre gjerningsmenn.

Overvåkingsvideo

En overvåkingsvideo viser at en grå bil stanser midt i gaten før en mann stiger ut og avfyrer fire skudd med det som ser ut til å være en hagle. Mannen er iført grønne militærlignende klær og hjelm.

En talskvinne for politiet opplyser at det også er avfyrt skudd i Landsberg, rundt 15 kilometer øst for Halle, men ytterligere detaljer er ikke kjent.

Politiet i Halle har sperret av flere områder i byen, og sentralbanestasjonen er stengt. Innbyggerne ble først oppfordret til å holde seg innendørs, og politiet oppfordrer fortsatt folk til å være på vakt.

JAKTER GJERNINGSMENN: Store politistyrker jakter på en eller flere gjerningsmenn etter skytingen der to personer ble drept på åpen gate i Halle i Tyskland onsdag. Sebastian Willnow / DPA

Jom kippur

Det er fortsatt ikke bekreftet om angrepet var rettet mot synagogen i Paulusviertel-distriktet, eller om det skjedde i nærheten. Jødene feirer onsdag jom kippur, sin årlige forsoningsdag.

Ifølge Bild aksjonerte politiet onsdag mot høyreekstremister i flere tyske delstater, blant annet mot en adresse i Mansfeld-Südharz vest for Halle. Det foreligger imidlertid ikke opplysninger om en eventuell sammenheng.

– Vi har hittil ingen beviser for at skytingen i Halle er relatert til dette, sier en talsmann for tysk politi til Bild.

Halle ligger rundt 40 kilometer nordvest for Leipzig og er med sine rundt 240.000 innbyggere den største byen i delstaten Sachsen-Anhalt.