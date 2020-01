USA skal ha forsøkt å likvidere iransk general i Jemen

Samme dag som general Qasem Soleimani ble likvidert i et angrep i Irak, mislyktes USA i et forsøk på å drepe en annen iransk militærtopp, ifølge tjenestemenn.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Samme dag som USA likviderte Qasem Soleimani (til høyre), forsøkte amerikanske styrker angivelig å drepe en annen høytstående leder i Revolusjonsgarden. Soleimani sto Irans øverste leder Ali Khamenei (til venstre) svært nær. Foto: Arkivfoto: Office of the Iranian Supreme Leader via AP / NTB scanpix

NTB

USA utførte 3. januar et luftangrep i Jemen som var rettet mot Abdul Reza Shahlai, en høytstående leder i den iranske Revolusjonsgarden IRGC, opplyser ikke navngitte tjenestemenn.

Pentagon vil ikke kommentere påstandene, som først ble viderebrakt av Washington Post fredag.

Forsøket på å likvidere Shahlai lyktes ikke, men ble ifølge nyhetsbyrået APs kilder utført samme dag som USA drepte Soleimani i et målrettet droneangrep på flyplassen i Iraks hovedstad Bagdad.

Tjenestemennene, som uttaler seg i bytte mot anonymitet fordi opplysningene er hemmeligstemplet, vil ikke si hvorfor operasjonen mot Shahlai mislyktes.

Soleimani ledet IRGCs elitestyrke Quds, som USA satte på sin terrorliste tidligere i år. Soleimani og Shahlai sto ifølge kildene på den samme amerikanske listen over godkjente militære mål, noe som kan tyde på at det forelå et overveid forsøk fra USA på å slå ut IRGCs lederskap.

Pentagon taus

Det kan i så fall stå i strid med påstander fra Det hvite hus om at Soleimani ble drept for å forhindre angrep mot amerikanske interesser i nær framtid.

Likvideringen av Soleimani vakte massiv fordømmelse i Irak, som vil kaste USAs soldater ut av landet. Iran mener USA gjorde seg skyldig i en terrorhandling og svarte 8. januar med å fyre av flere ballistiske missiler mot to militærbaser med soldater fra USA og flere andre land, inkludert Norge. Ingen ble drept det iranske i hevnangrepet.

«Selvforsvar»

President Donald Trumps administrasjon har møtt kraftig kritikk på hjemmebane for angrepet på Soleimani, som også drepte en irakisk militsleder i tillegg til en håndfull andre i følget.

Det hvite hus mener likvideringen var en selvforsvarshandling og sa tidlig at Soleimani planla å angripe amerikanske soldater og diplomater i Midtøsten. Etter økende press blant annet fra Kongressen har Det hvite hus i ettertid hevdet at Soleimani utgjorde en trussel mot USA som var nært forestående. Det er ikke lagt fram noen bevis som underbygger det.

Trump avslører

Torsdag sa Trump at Soleimani planla å sprenge USAs ambassade i Bagdad. Fredag sa utenriksminister Mike Pompeo at Soleimani planla omfattende angrep mot amerikanske interesser, inkludert amerikanske ambassader og militærbaser. Pompeo insisterte på at det var «nært forestående», men ville ikke utdype.

– Jeg kan avsløre at jeg tror at det ville vært fire ambassader, sa Trump i et intervju senere samme dag med Fox News.

– Det ville sannsynligvis ha vært ambassaden i Bagdad, la han til, ifølge en utskrift av intervjuet.

Finansmann

USAs militære aktiviteter i det krigsherjede Jemen, som er rammet av verdens verste humanitære krise, er gjenstand for sterkt hemmelighold, skriver Washington Post.

– Hvis vi hadde drept ham, hadde vi skrytt av det samme kveld, sier en av avisas fire kilder om det mislykkede forsøket på å likvidere Shahlai.

Shahlai omtales som en viktig finansmann i IRGC, og USAs utenriksdepartement mener han i lang tid har forsynt sjiamilitser med våpen og planlagt en rekke drap på koalisjonsstyrker i Irak.

I en kommentar til fredagens meldinger sier Pentagon at Jemen lenge har vært oppfattet som en trygg havn for terrorister og andre motstandere av USA.

– Forsvarsdepartementet uttaler seg ikke om påståtte operasjoner i regionen, tilføyer Pentagons talskvinne Rebecca Rebarich.

Publisert: Publisert 10. januar 2020 22:39

Les også

Mest lest akkurat nå