Anklager om urent spill i riksrettssaken mot Trump

Like før riksrettssaken mot president Donald Trump åpner, anklager aktor republikanerne i Senatet for forsøk på manipulering.

TATT I ED: Medlemmene av Senatet ble i forrige uke tatt i ed av høyesterettsjustitiarius John Roberts, etter at riksrettstiltalen mot Donald Trump var lest opp. Foto: AP / NTB scanpix

Riksrettssaken åpner i Senatet klokken 19 norsk tid tirsdag, og senatorene skal da ta stilling til hvilke regler og retningslinjer som skal følges, samt hvordan fremdriftsplanen skal være.

Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, vil ha høyt tempo og har foreslått at aktoratet bare får 24 timer, fordelt over to dager, til å legge frem sine argumenter.

Trumps advokater vil deretter få like lang tid til å presentere sitt forsvar, før senatorene deretter får anledning til å levere inn skriftlige spørsmål til begge parter.

– En rigget rettssak

McConnells forslag har utløst sterke protester fra aktor i saken, demokraten Adam Schiff, som anklager republikanerne for urent spill og forsøk på manipulasjon.

– Dette er en prosess for en rigget rettssak, sa han få timer før riksrettssaken åpnet tirsdag.

– Dette er en prosess for å hindre det amerikanske folk i å se bevisene, la han til.

Lederen for det demokratiske mindretallet i Senatet, Chuck Schumer, kaller McConnells forslag skammelig og et åpenbart forsøk på å gjøre det vanskelig å innkalle vitner.

Tross Demokratenes protester, vil McConnells forslag til kjøreregler og tidsramme antakeligvis bli vedtatt av det republikanske flertallet i Senatet.

Aktoratet under ledelse av Schiff vil i så fall legge frem anklagene mot presidenten onsdag, men det ventes ikke at disse vil inneholde noe nytt ut over det som alt er kjent i det 111 sider lange dokumentet som ble lagt frem i forrige uke og som oppsummerer etterforskningen.

STARTER NÅ: Riksrettssaken mot Donald Trump åpner i Senatet klokken 19 norsk tid tirsdag. Foto: Evan Vucci / AP / NTB Scanpix

– Overveldende beviser

Dokumentet konkluderer med at det er overveldende beviser for at Trump har gjort seg skyldig i maktmisbruk og for å ha forsøkt å hindre Kongressens etterforskning av dette.

Kjernen i tiltalen er at Trump ved å holde tilbake militærhjelp til Ukraina forsøkte å presse landet til å innlede en etterforskning som ville involvert USAs tidligere visepresident Joe Biden.

Demokratene mener dette i realiteten var et forsøk på å få Ukraina til å påvirke presidentvalget i USA senere i år, der Biden håper å bli Trumps motkandidat.

Etter at aktoratet og Trumps advokater har lagt frem sine argumenter, vil senatorene få 16 timer til å stille skriftlige spørsmål til partene.

Riksrettssaken vil pågå alle dager unntatt søndag, med alle de hundre senatorene til stede.

Fakta Fremdriften i riksrettssaken i Senatet 16. januar: Tiltalen ble lest opp i Senatet av hovedaktor Adam Schiff. Senatorene ble tatt i ed av høyesterettsjustitiarius John Roberts.

20. januar: Trumps forsvarere offentliggjorde et 110 sider langt forsvarsskrift.

21. januar: Senatet ventes å stemme over et forslag til regler og fremdriftsplan for riksrettssaken. Forslaget er lagt frem av Mitch McConnell, lederen for Senatets republikanske flertall, og blir trolig vedtatt. I så fall vil prosessen fortsette som følger:

Anklagerne får 24 timer fordelt på to dager til å fremføre sine argumenter.

Også Trumps forsvarere får 24 timer, fordelt på to dager, til disposisjon.

Deretter er det satt av 16 timer der senatorene kan rette skriftlige spørsmål til partene. Spørsmålene blir lest opp av høyesterettsjustitiarius John Roberts.

I teorien kan Trumps støttespillere vedta å avvise hele saken før prosessen er fullført. Men en del republikanere er skeptiske til en slik løsning, som derfor neppe vil få flertall.

Så sant ikke saken avvises, skal det etter spørsmålsrunden avgjøres om nye vitner skal kalles inn. I så fall må Demokratene klare å overbevise minst fire republikanere om at flere vitnemål er nødvendig.

Til slutt skal det stemmes over de to tiltalepunktene om maktmisbruk og forsøk på å hindre Kongressens arbeid.

For å få Trump erklært skyldig og avsatt, kreves det to tredels flertall. Dette regnes som svært usannsynlig.

Republikanerne håper riksrettssaken vil være overstått før Trump skal holde sin tale om rikets tilstand 4. februar.

Vitner eller ikke vitner?

Hvis all avsatt tid blir brukt, vil det neste uke være tid for avstemning om spørsmålet det knytter seg mest spenning til: Om det vil bli innkalt nye vitner, i tillegg til dem som tidligere har forklart seg i høringene i Representantenes hus.

Demokratene forlanger vitner og vil svært gjerne høre hva Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton har å si.

Demokratenes håp er at de i neste omgang kan overtale fire republikanske senatorer til å bryte med eget parti. De fleste republikanerne mener det ikke er nødvendig med vitner, men noen få har foreløpig ikke bestemt seg. En av disse er senator Mitt Romney.

Hvis det ender med at vitner innkalles, vil riksrettssaken ta lengre tid. Til slutt skal det stemmes over de to tiltalepunktene, om maktmisbruk og forsøk på å hindre Kongressens arbeid.

To tredels flertall kreves for å få Trump kjent skyldig og avsatt. Dette regnes som svært usannsynlig, og Republikanerne håper riksrettssaken vil være over når Trump skal holde sin tale om rikets tilstand 4. februar.

