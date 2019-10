Nytt vitne ryster Det hvite hus

En oberstløytnant som vitner i riksrettsgranskingen, sier at han var vitne til at Det hvite hus presset Ukraina til å hjelpe Donald Trump politisk.

For mindre enn 1 time siden

Alexander Vindman har vært offiser i den amerikanske hæren i 20 år. Her ankommer han Kongressen i Washington for å vitne i riksrettsgranskingen av Donald Trump. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB scanpix

NTB

Det kommer fram i den skriftlige forklaringen som flere medier fikk tak i før Alexander Vindman møtte til høring bak lukkede dører i Kongressen tirsdag.

Oberstløytnantens vitnesbyrd omtales som eksplosivt, og republikanere har mobilisert for å undergrave hans troverdighet i forkant.

Vindman legger fram noen av de sterkeste bevisene hittil for anklagene om at Trump misbrukte sine fullmakter som president og brøt valglovene for å få støtte fra Ukraina i forsøket på å bli gjenvalgt neste år, skriver nyhetsbyrået AFP.

Trosset ordre

Vindman, som har tjenestegjort for den amerikanske hæren i Irak og som senere ble Ukraina-ekspert i USAs nasjonale sikkerhetsråd, ankom høringen i Washington iført uniform og med medaljer på brystet.

Ifølge den skriftlige forklaringen fortalte oberstløytnanten at han personlig lyttet til at Trump presset Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i en telefonsamtale 25. juli.

Trump nekter for å ha gjort noe galt og mener samtalen med Zelenskyj var «perfekt».

Vindman trosser Det hvite hus' ordre om å ikke rette seg etter Kongressens stevning, og han er det første vitnet som personlig hørte telefonsamtalen som er i kjernen av Demokratenes riksrettsgransking.

Bekymringsmeldinger

Vindman sier han ved to tilfeller leverte bekymringsmeldinger til sikkerhetsrådet om upassende forsøk fra Det hvite hus på å få Kiev til å åpne etterforskninger med det formål å hjelpe Trump politisk.

Det hvite hus har tidligere offentliggjort et redigert sammendrag av samtalen som bekrefter at Trump ba Zelenskyj etterforske Demokratenes mulige presidentkandidat Joe Biden og hans sønn. Demokratene mener militærbistand som Kongressen hadde godkjent til Ukraina, ble holdt igjen som pressmiddel.

– Jeg mente det ikke var behørig å kreve at en utenlandsk regjering etterforsker en amerikansk statsborger, og jeg var bekymret over implikasjonene for den amerikanske regjeringens støtte til Ukraina, sa Vindman ifølge den skriftlige forklaringen.

Lojalitetsspørsmål

Trump langet tirsdag ut mot Kongressens siste vitne i riksrettsprosessen og stempler oberstløytnanten som en republikaner som er grunnleggende motstander av presidenten.

Enkelte republikanere valgte å stille spørsmål ved Vindmans lojalitet ved å påpeke at han innvandret til USA fra Sovjetunionen i en alder av tre år, og det antydes også at han er en brikke i den såkalte «dype statens» påståtte forsøk på å undergrave Trump.