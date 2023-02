EU-landene vil stramme inn grensekontrollen

EU-lederne er enige om å styrke grensekontrollen med vakttårn, biler og overvåking, men hoppet bukk over det mest kontroversielle spørsmålet.

EUs 27 statsledere ble på torsdagens toppmøte enige om å stramme inn grensekontrollen i Europa. Her er EU-rådets president Charles Michel og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen på en pressekonferanse etter møtets slutt.

NTB-Marie De Rosa

– Grensene må håndteres. Vi vil styrke våre ytre grenser.

Det sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen på en avsluttende pressekonferanse etter torsdagens EU-toppmøte i Brussel.

Der måtte EUs 27 regjeringssjefer ta stilling til en rekke vanskelige spørsmål, blant annet hvordan Europa skal håndtere det store antallet migranter som krysser grensen.

Vakttårn og overvåking

Etter lange diskusjoner til sent på natt ble EU-lederne omsider enige om en rekke tiltak som skal bidra til å styrke grensekontrollen.

Blant annet foreslår de å investere mer i sikkerhetsinfrastruktur som vakttårn, biler og overvåkingsteknologi. I tillegg skal et pilotprosjekt sikre raske og rettferdige asylsøknadsprosesser og returer.

Det later imidlertid ikke til at EU-lederne ble enige om det kontroversielle forslaget fra Østerrike om å bygge et grensegjerde langs grensen mellom Tyrkia og Bulgaria.

Von der Leyen har tidligere sagt at hun mener det strider mot EUs verdier.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj (midten) ba EU-landene om å sende kampfly da han besøkte Brussel torsdag.

Puster lettet ut

EU-lederne diskuterte også hvordan Europa skal svare på Biden-administrasjonens gigantiske skattepakke, Inflation Reduction Act.

Mens Tyskland og Frankrike har presset på for at EU skal åpne for å gi mer statsstøtte, har land som Nederland, Sverige og Danmark strittet imot.

I en erklæring fra toppmøtet skriver de 27 EU-landene at det skal bli lettere og raskere å gi statsstøtte til grønn industri, men at statsstøtten skal være målrettet og avgrenset i tid.

Nederlands statsminister Mark Rutte puster lettet ut, skriver Ritzau.

– Vi var bekymret for at man ville åpne for mye for statsstøtte. Det ville undergravd det indre marked, som er noe av det som fungerer best i EU, sa Rutte til pressen sent torsdag.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj (midten) ba EU-landene om å sende kampfly da han besøkte Brussel torsdag.

Ber om kampfly

Store deler av toppmøtet torsdag bar preg av at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var på besøk.

Den ukrainske presidenten benyttet anledningen til å be EU-lederne om kampfly, men fikk blandet mottakelse.

Mens Sverige foreløpig sier nei til å sende kampfly av typen Gripen, er Finland mer åpen.

– Jeg vil ikke utelukke noe, sa Finlands statsminister Sanna Marin til Politico torsdag morgen.

Også Frankrike, Polen og Nederland har antydet at de kan være åpne for å sende kampfly. Men selv hvis Europa blir enige om å sende kampfly til Ukraina, vil ikke det skje i løpet av de neste ukene, advarer Frankrikes president Emmanuel Macron.