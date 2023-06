Hotell i Mogadishu er under angrep

Et hotell i Somalias hovedstad Mogadishu er under angrep fra al-Shabaab, opplyser regjeringen i landet. Islamistgruppa bekrefter at den står bak angrepet.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

Ifølge det somaliske nyhetsbyrået Sonna dreier det seg om hotellet Pearl Beach, og det meldes om skuddveksling og eksplosjoner.

– Sikkerhetsstyrker har reddet ut mange mennesker fra bygningen, og operasjonen pågår fortsatt, heter det i en kunngjøring fra regjeringen.

Ifølge ubekreftede meldinger slo tre selvmordsbombere til mot inngangen til området, før flere væpnede menn deretter stormet inn.

Kraftig eksplosjon

– Jeg var nær Pearl Beach-restauranten da kom en kraftig eksplosjon rett foran bygningen, forteller øyenvitnet Abdirahim Ali.

Islamistgruppa al-Shabaab, som har sverget troskap til al-Qaida, bekrefter i et lydopptak kringkastet på Radio Andalus at det er de som står bak angrepet.

Pearl Beach skal være populært blant utlendinger og forretningsfolk, og angriperne skal ha slått til mot restauranten på hotellet.

Angrep i 2022

– Vi tror at angriperne fortsatt er der inne, vi hører fortsatt skuddveksling, forteller Hussein Mohamed. Han er servitør på en annen restaurant i nærheten.

En talsmann for ambulansetjenesten forteller at de foreløpig har tatt imot sju sårede fra hotellområdet.

Al-Shabaab slo også til mot en restaurant i det samme området i april i fjor. Minst seks mennesker ble drept. Landets politisjef og flere folkevalgte var til stede i restauranten, men slapp uskadd fra det.