Britisk-skotsk krangel kaster skygger over klimatoppmøte

Økende spenning mellom skotske nasjonalister og den britiske regjeringen skaper usikkerhet rundt FNs neste klimatoppmøte i Skottland.

URO: Krangel mellom skotske nasjonalister og Storbritannias statsminister Boris Johnson skaper uro rundt planleggingen av klimatoppmøtet COP 26, som etter planen skal finne sted i Glasgow i høst. Foto: AP / NTB scanpix

COP 26-møtet skal etter planen finne sted i Glasgow i november. Rundt 3000 personer, blant dem 200 statsledere, er ventet til det ti dager lange toppmøtet.

Men økte sikkerhetskostnader, manglende planlegging og ikke minst den ulmende spenningen mellom Skottland og Storbritannia etter brexit kaster nå skygger over arrangementet.

Sikkerhet til 3 milliarder

I et notat anslår skotsk politi at utgiftene til sikkerhetsopplegget vil komme på rundt 300 millioner euro, eller drøyt 3 milliarder kroner.

Politiet er også bekymret over manglende planlegging og mangelen på koordinering mellom britiske og skotske myndigheter, heter det i notatet.

For bare noen uker siden sparket statsminister Boris Johnson sin tidligere energiminister Claire O'Neill som president for COP 26.

Hennes reaksjon overfor statsministeren var eksplosiv:

– Bitende avslag

– Jeg er blitt fortalt av COP-kilder at budsjettene (som jeg ikke får se) svulmer opp, teamet og den skotske regjeringen befinner seg i en ekstraordinær tilstand av stillingskrig, mens du vurderer å relokalisere hele arrangementet til et sted i England, skrev hun.

– Jeg spurte om du ville slutte fred med Skottlands førsteminister og sette konflikten om regional maktfordeling til side for denne langt større og viktigere saken. Etter det jeg forstår, avslo du i en bitende form, skriver hun videre.

I forrige uke skrev britiske medier at regjeringen nå ser på om det gigantiske Excel-senteret i London kan være et egnet sted for toppmøtet.

