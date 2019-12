Greta Thunberg kåret til årets person for sin stemme i arbeidet mot klimaendringer

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg (16) er kåret til årets person av det amerikanske magasinet Time. Hun er den yngste som får utmerkelsen noensinne.

Den 16 år gamle klimaaktivisten Greta Thunberg taler i FNs klimatoppmøte i Madrid onsdag. Samme dag ble hun kåret til årets person 2019 av det amerikanske magasinet Time. Foto: Foto: Paul White / AP / NTB scanpix

Greta Thunberg skolestreiker utenfor Riksdagen i Stockholm i august 2018. Foto: Arkivfoto: Jessica Gow/TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg er kåret til årets person 2019 av det amerikanske nyhetsmagasinet Time. Foto: Foto: Time via AP / NTB scanpix

Greta Thunberg tok for ett år siden initiativet til en skolestreik for å rette søkelyset mot skadelige klimautslipp og global oppvarming. Siden har hun blitt frontfigur i en global bevegelse. Foto: Foto: Jacquelyn Martin / AP / NTB scanpix

NTB

16-åringen blir også den første svensken som får utmerkelsen, som betegner en person, en gruppe eller idé, som har satt et markant preg på året som gikk.

Thunberg ble kjent da hun begynte sin skolestreik foran den svenske Riksdagen i fjor sommer. Inspirert av den unge klimaaktivisten har titusenvis av barn rundt om i verden engasjert seg i klimasaken.

– I flere tiår har forskere og aktivister slitt med å få verdensledere til å ta klimatrusselen på alvor, men i år har en tenåring på en eller annen måte fått verdens oppmerksomhet, skriver Time i sin artikkel om Thunberg.

Litt overrasket

Onsdag deltok den unge svensken på FNs klimatoppmøte i Madrid. Da hun forlot møtet sa Thunberg til nyhetsbyrået AP at hun ble litt overrasket over utmerkelsen, som hun vil dedikere til alle unge aktivister.

16-åringen sa videre at hun håper at budskapet om å øke innsatsen mot klimaendringene nå begynner å synke inn hos verdens ledere.

Svensken er i disse dager på vei hjem til Sverige, hvor hun skal feire jul sammen med familien sin.

– Hvis man ikke tar pauser, blir man ikke i stand til å fortsette, sa hun til nyhetsbyrået.

Holdningsskifte

Den svenske 16-åringen har ingen magisk løsning på klimakrisen, men hun har klart å skape et globalt holdningsskifte og en verdensomspennende bevegelse som krever endring, skriver Time, som i nær 100 år har kåret Person of the Year, eller årets person.

Times sjefredaktør, Edward Felsenthal, forklarer på Times hjemmeside hvorfor tittelen har tilfalt nettopp Thunberg.

– For å slå alarm over menneskehetens destruktive forhold til det eneste hjem vi har, for å komme med en stemme som skjærer gjennom bakgrunnen og grenser i en fragmentert verden, og for å vise oss alle hvordan det kan se ut når en ny generasjon leder, er Greta Thunberg Årets Person i 2019, sier sjefredaktøren.

Times kåring går tilbake til 1927. Prisen har gått til statsledere, forretningsfolk, politikere og til og med til «datamaskinen».

Ros av Al Gore

Fire andre kandidater var med i siste runde om å få tittelen. De fire var USAs president Donald Trump, demonstrantene i Hongkong, varsleren i Ukraina-saken i Det hvite hus, og Nancy Pelosi.

Nyhetsmagasinet får ros for tildelingen til den unge svensken.

– Strålende avgjørelse å velge Greta Thunberg som årets person. Greta er det moralske kompasset hos de unge aktivistene, som krever at vi handler umiddelbart for å løse klimakrisen. Hun er en inspirasjon for meg og for mennesker over hele verden, skriver den amerikanske politikeren Al Gore på Twitter.

Sveriges næringsminister Ibrahim Bayland (S) sier til det svenske nyhetsbyrået TT at han ikke er overrasket over at Thunberg får utmerkelsen.

– Jeg er ikke overrasket med tanke på hvilken enorm kraft hun har i sin bevegelse. Jeg merker det utenlands, sist i forrige uke da jeg var i India kom hennes navn opp. Det her er en bekreftelse på den statusen hun har fått globalt, sier han.