Trump kaller riksrett et kupp i brev til Pelosi

I et rasende brev til flertallsleder Nancy Pelosi kaller president Donald Trump riksrettsprosessen et kupp som undergraver USAs demokrati.

SKREV BREV: En sint president Donald Trump beskylder demokratenes leder i Kongressen, Nancy Pelosi, for å være den som undergraver demokratiet i USA, ikke han. Foto: Evan Vucci / AP / NTB scanpix

I det fem sider lange, uvanlig sinte brevet fastholder Trump at han ikke gjorde noe galt når han ba andre land etterforske hans politiske motstandere foran neste års presidentvalg.

Trump gjentar sin kritikk av granskingen i Representantenes hus og hevder at han hadde færre rettigheter enn de som ble anklaget og dømt i hekseprosessene i Salem på 1700-tallet.

Representantenes hus ventes onsdag å vedta å stille Trump for riksrett for misbruk av sin stilling ved å presse Ukraina til å granske hans fremste rival ved valget neste år, og for å ha hindret Kongressens gransking ved å nekte å samarbeide, nekte sine medarbeidere å vitne og holde tilbake dokumenter. Dermed blir saken ført i Senatet over nyttår.

I brevet beskylder Trump Pelosi for å være kjeltringen.

«Det er dere som blander dere inn i USAs valg. Det er dere som undergraver Amerikas demokrati, Det er dere som hindrer rettferdighetens gang. Det er dere som bringer smerte og lidelse til vår republikk, utelukkende for å tilfredsstille deres egen egoistiske personlige, politiske og partipolitiske sak», skriver Trump i brevet.

«Dette er ingenting annet enn et ulovlig, partipolitisk kuppforsøk som vil slå totalt feil i valglokalene, om man ser på holdningene der ute nylig», skriver han videre.

