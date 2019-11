Facebook i dialog med myndigheter om kryptering

Facebook mener ikke at planene om kryptering bør vekke bekymring. Selskapets direktør er sikker på at etterforskere vil finne seg nye måter å gjennomføre arbeidet sitt på.

KRITIKK: Facebook har uttalt at selskapet ønsker å kryptere alle beskjeder, bilder og samtaler på Messenger og Instagram. Facebook-direktør Jay Sullivan beroliger kritikerne av krypteringen.

Facebooks planer om å kryptere alle beskjeder, bilder og samtaler på Messenger og Instagram har utløst voldsomme protester fra regjeringer, etterretningstjenester og ikke-statlige organisasjoner som beskytter barn. Når Facebook ikke lenger kan lese hva brukerne sender til hverandre, kan de ikke lengre sortere ut barnepornografiske bilder og planlegging av vold og terrorisme. Dette er tross alt noe som skjer ofte i dag. Facebook står for omkring 90 prosent av alle anmeldelser om seksuelt misbruk av barn i USA, og flere tusen barn ble i fjor reddet fra fysisk misbruk fordi myndighetene hadde adgang til samtalene.

Facebooks direktør for privatliv, Jay Sullivan, beroliger kritikerne.

– Samme typen beskyldninger har kommet hver gang internett har gått inn i en ny fase – da nettet ble utbredt, da det ble mobilt, da det ble sosialt, og nå igjen når det blir privat, sier han i et intervju med Politiken og en håndfull teknologijournalister under Web Summit i Lisboa.

Krav om bakvei

– Men hver eneste gang har det endt med at etterforskerne har fått mer adgang til data. Jeg er derfor helt sikker på at de vil finne måter å greie jobben sin på, og vi vil gjøre alt vi kan for å hjelpe dem – bortsett fra å konstruere en bakdør som kan gi adgang til det krypterte materialet, sier Jay Sullivan.

Kravet om en slik bakdør er allerede fremsatt av regjeringene i USA, Storbritannia, Australia og New Zealand. Siden har også Tyskland gått ut med støtte til kravet. Men det kommer altså ikke til å skje, fastslår Facebook-sjefen.

– Våre brukere forventer at verken vi, teleselskapet, myndighetene eller andre avlytter private samtaler med deres nærmeste. Kryptering har blitt standarden. Både WhatsApp og våre konkurrenter har allerede innført dette.

– Teknisk sett er det faktisk umulig å lage en bakdør for det gode, men holde den stengt for det onde, forklarer han.

Men hvorfor kryptere i det hele tatt? Er privatlivets fred viktigere enn å bekjempe barneporno og terror?

– Nei, slik vil jeg ikke stille det opp. Kriminelle kan gjøre minst like mye skade ved å invadere folks privatliv og lese meldingene deres. Det er mange tidligere etterretningsagenter og politifolk som sier at det samlet sett er en fordel for samfunnet å beskytte privatlivet, sier han.

– Det ene utelukker ikke det andre. Vi kan gjøre mye for å holde brukerne trygge i et kryptert miljø. Dessuten er vi svært samarbeidsvillige.

Blant metodene er såkalte «metadata» som ikke sier noe om samtalenes innhold, men om hvem som snakker eller skriver sammen; når, hvor lenge og fra hvor. Disse kan antyde et mønster som ofte fører frem til både terrorister og pedofile.

Problemet er at metadata ikke er like egnet som beviser som bilder og tekst som viser hva som faktisk har foregått.

Like fullt kna metadata i det minste sette Facebook på sporet og forhindre at de mistenkte fortsetter aktivitetene sine, i det minste fra den bestemte kontoen.

Fortsatt langt igjen

Jay Sullivan innrømmer at det er langt igjen. Det har derfor ingen hensikt for brukerne å forberede seg på private samtaler med det første. Sullivan vil ikke sette opp noen tidsramme, men vedkjenner at det kan ta flere år.

– Det er svært viktig at vi gjør det skikkelig. Derfor jobber vi sammen med alle som jobber med problemstillingen.

Nylig samlet nemlig Facebook alle sammen – FBI, den britiske etterretningstjenesten, borgerrettsgrupper, privatlivsadvokater og organisasjoner som beskytter barn.

– De kjemper alle for en god sak, men de gode sakene er ikke alltid forenlige. Det trengs i alle fall en del tid på å finne den gode løsningen alle kan leve med, sier Jay Sullivan.

En annen grunn til at det tar tid er teknikken. Facebook jobber for tiden med å ombygge plattformen helt fra grunnen, noe som også må være ferdig før krypteringen rulles ut.

Har kritikken fra myndighetene gitt inntrykk?

– Vi forholder oss til det med ydmykhet. Vi er svært åpne og samarbeidsvillige.