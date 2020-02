Kanskje Trumps beste uke som president

Valgkaos hos demokratene, kule Superbowl-reklamer, sin beste meningsmåling noensinne, og natt til onsdag en tale til nasjonen som nærmest liknet et TV-show. President Trump kunne knapt ønsket seg en bedre uke.

TILFREDS: President Donald Trump bør kunne si seg svært fornøyd med den siste uken. Foto: LEAH MILLIS, REUTERS/NTB scanpix

Jens Lenler

Sandra Brovall

Mye tyder på at den siste uken har vært den beste uken president Donald Trump har opplevd i sitt politiske liv. En uke som natt til onsdag toppet seg med presidentens årlige tale til nasjonen – og deretter frikjennelse i riksrettssaken.

Vi kan starte med staten Iowa i Midtvesten. Forrige torsdag møtte hele 9000 mennesker opp på en arena i Des Moines for å hylle presidenten.

Trumps timing passet perfekt. Mens demokratene har kjørt rundt om i delstaten for å tekkes velgerne, brukte Trump talen sin til å stemple dem, selvfølgelig med sine faste økenavn som «Crazy Bernie» og «Sleepy Joe», om Bernie Sanders og Joe Biden.

Trump toppet det hele med å påstå at sistnevnte, Biden, hadde holdt et velgermøte hvor det var så få fremmøtte at det ble gjort om til en rundbordsamtale. Dette ble rapportert videre til mediene.

Avslørende bok

Dagen etter, på fredag, skulle Senatet i Washington stemme om hvorvidt demokratene fikk innkalle nye vitner til riksrettssaken de kjører mot Trump.

Få dager tidligere hadde det kommet frem at presidentens tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, John Bolton, i en kommende bok avslører at Trump, ifølge Bolton, faktisk krevde at viktig militær bistand til Ukraina ble tilbakeholdt frem til ukrainerne godtok å undersøke hans politiske rival, Joe Biden.

Et vitneutsagn fra Bolton kunne derfor ha blitt en ubekvem affære for presidenten.

FRIKJENTE: Senatet, med majoritetsleder Mitch McConnell i spissen, frikjente Donald Trump i riksrettssaken. Foto: REUTERS/NTB scanpix

Kjøpte Superbowl-reklame

I en liten stund vaklet republikanerne i Senatet om hvorvidt vitner skulle kunne innkalles. Bolton er i manges øyne en konservativ hedersmann. Men til slutt stemte flertallet ned muligheten til å komme med flere belastende opplysninger. Å frikjenne Trump var nå nærmest å regne som en formalitet.

Søndag var det tid for Superbowl, en begivenhet som i et stadig mer splittet USA fortsatt er et felles samlingspunkt for nasjonen.

Spesielt reklamene i pausen.

Trump kjøpte hele to stykker til den nette sum av ti millioner dollar stykket, noe som indikerer hvor mye Trump vil være i stand til å bruke til å føre valgkamp i 2020.

Kim Kardashian

Med en av reklamene satte han fokus på rehabilitering av ikkevoldelige fanger med et portrett av en takknemlig nylig løslatt afroamerikansk kvinne.

En annen kvinne, realitystjernen Kim Kardashian, hadde tidligere oppfordret presidenten til å løslate førstnevnte.

Fengselsreformen med rehabilitering ble utformet med støtte fra begge partier. På denne måten minnet Trump 102 millioner seere om at han har gjennomført konkret politikk, som fortsatt favner hele det politiske spekteret og samtidig gjør noe bra for nye velgergrupper.

App-trøbbel i Iowa

Mandag skulle demokratene etter planen stjele tilbake oppmerksomheten med valgmøtet i Iowa. Det gjorde de også, men på en noe annen måte enn planlagt.

Iowa skulle for alvor ville ha sparket i gang demokratenes valgkamp og gitt noen av presidentkandidatene i det rekordstore og svært åpne spillet en tiltrengt dytt. Slik gikk det mildt sagt ikke.

Blant annet på grunn av problemer med en digital telleapp, uteble resultatet. En pinlig fiasko for demokratene og enda en mulighet for president Trump til å vinne internett og håne sine motstandere.

Det demokratiske partiet fremsto kaotisk og ledelsesløst. Trump kunne ikke ha orkestrert det bedre selv.

«Den eneste personen som vant i Iowa var president Trump», skrev presidenten tirsdag på Twitter.

STATE OF THE UNION: Nancy Pelosi rev Trumps tale i stykker. Foto: Jonathan Ernst, Reuters/NTB scanpix

Rev i stykker talen

Natt til onsdag nådde uken et nytt høydepunkt da presidenten holdt sin årlige tale til nasjonen i Representantenes hus. Her måtte det demokratiske flertallet pent reise seg for presidenten de hadde forsøkt å få dømt i riksrettssaken.

Flertallslederen Nancy Pelosi, som satt rett bak Trump under talen, rakte hånden frem for å hilse da han kom, men han nektet å ta den.

Til gjengjeld rev hun seinere talen hans i stykker.

Reality

I talen ramset Trump en nesten endeløs rekke med strålende tall for økonomien, jobbmarkedet, antall konservative dommere han har utpekt, og mye annet.

Samtidig forvandlet han TV-sendingen til et show med utvalgte gjester på tilskuerplassene som statister.

Han ga et stipend til en ni år gammel svart jente. Han takket en annen kvinne for at hun tar hånd om familien mens mannen hennes er utsendt i Afghanistan, før mannen plutselig dukket opp i beste reality-stil.

Angrep sosialismen

Trump delte videre ut Frihetsmedaljen til den konservative radioverten Rush Limbaugh, som er dødssyk av kreft.

Presidenten hadde i tillegg plassert den venezuelanske opposisjonslederen Juan Guaidó på tilskuerbenken, som han brukte som springbrett for å angripe sosialismen, med henvisning til Venezuelas problemer under sine venstreorienterte regjeringer.

Dette koblet han videre til demokratene.

Bernie Sanders – som selv kaller seg sosialist – går for eksempel til valg på et offentlig helsesystem og på å avskaffe private helseforsikringer, noe Trump har lovet amerikanerne å kjempe mot.

Rekordstor oppslutning

Onsdag ble så Trump frikjent i riksrettssaken av sitt republikanske flertall i Senatet. Skyen som har hengt over presidentens hode siden i høst, har lettet, noe som gjør at han nå igjen kan føle at han kan gjøre mer som han lyster, uten at det får konsekvenser for ham.

Selvfølgelig vil han fortsatt stå ansvarlig overfor velgerne, men heller ikke her er det faresignaler i sikte. I forrige uke kunne han nemlig også glede seg over en rekordstor oppslutning på meningsmålingene.

Ingen av handlingene hans ser ut til å ryste kjernevelgerne

49 prosent har et positivt syn på presidentens arbeid. Det er den høyeste andelen helt siden han ble innsatt.

Det er riktignok en beskjeden støtte sammenliknet med mange tidligere presidenter, men til gjengjeld har Trump et stabilt grunnfjell. Ingen av handlingene hans ser ut til å ryste kjernevelgerne.

USAs 45. president har hatt en god uke!

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN

Publisert: Publisert: 8. februar 2020 16:16

