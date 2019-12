Tyske høyreradikale sikter mot regjeringsmakt

Den radikale fløyen i Alternative für Deutschland (AfD) har sementert sin innflytelse i partiet. Ledelsen fortsetter å snakke om moderasjon.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

NY LEDELSE, GAMLE TANKER: Jörg Meuthen (til v.) og Tino Chrupalla i det høyreradikale Alternative für Deutschland er den nye lederduoen i partiet. Begge gir seg ut for å være moderate, men må også ta hensyn til den radikale fløyen i partiet. Foto: FABIAN BIMMER / X02840

For en uke siden ble Tino Chrupalla valgt som ny medformann i det høyrenasjonale tyske partiet Alternative für Deutschland (AfD) og sammen med den andre medformannen, Jörg Meuthen, la han straks fram målet for partiet: regjeringsmakt.

Den 44 år gamle malermesteren fra delstaten Sachsen i det gamle Øst-Tyskland presenterte seg på landsmøtet som en modererende figur. Han pekte ut alminnelige «borgerlige» velgere som et stort potensial for AfD. For å nå dem er det ikke bruk for «drastisk språkbruk», mente han.

Det tok imidlertid ikke lang tid før Tino Chrupallas eget språk innhentet ham, slik det har innhentet mange av hans partikamerater. Denne gangen på landsdekkende TV.

I nyhetssendingen «Berlin direkt» på ZDF var verten Theo Koll godt forberedt.

Fakta Alternative für Deutschland (AfD) Alternativ für Deutschland (AfD) fikk over 20 prosent ved delstatsvalg I Thüringen i høst. Det er omtrent dobbelt så mye som ved forrige valg da partiet fikk 10,6 prosents oppslutning. På landsbasis har partiet en oppslutning på 13 prosent. Ved Europa-valget i år fikk partiet 10,8 prosent av stemmene, en betydelig økning fra 2014 da partiet fikk 7,1 prosent. Da AfD ble dannet i 2013, ble det først og fremst lansert som et anti-euro­parti. De siste årene har imidlertid partiet i stadig større grad frontet motstand mot islam og flyktninger. Björn Höcke er en av partiets to ledere i delstaten Thüringen. I fjor skapte Höcke furore ved å kalle Holocaust-minnesmerket i Berlin for «et minnesmerke for skammen». Samtidig oppfordret Höcke til at landets «erindringskultur» når det gjelder andre verdenskrig og nazitiden «snus 180 grader».

Nazispråk

Theo Koll nevnte at den nye AfD-formannen har brukt begrepet «umvolkung», som på norsk kanskje best kan oversettes med «befolkningsutskifting». Påstanden om at utlendinger systematisk «skifter ut» den tyske befolkningen er en kjent konspirasjonsteori og en sentral del av nazistenes rasistiske og etnonasjonalistiske verdenssyn og språkbruk. Det er et uttrykk som høyreekstreme terrorister i det siste har benyttet seg flittig av i forbindelse med massedrap. I Danmark har Dansk Folkeparti også benyttet begrepet. I Europaparlamentet sitter de i samme gruppe som blant annet AfD.

I Tyskland omtales begrepet av etterretningstjenesten «Verfassungsschutz», som har ansvar for å overvåke trusler mot samfunnet, og som holder øye med AfDs interne høyregruppering «Der Flügel» som en mulig trussel mot den frie demokratiske orden.

Tino Chrupella begynte med å avvise.

– Jeg har ikke snakket om «befolkningsutskifting». Det vil jeg ganske klart dementere. Jeg reagerer når jeg hører disse begrepene i samtaler med innbyggere, sa han.

– Vi har filmopptak hvor du bruker dette begrepet, fastholdt journalisten.

Tino Chrupalla byttet forklaring.

«Guttene i galgen»

– Ja, men jeg betrakter ikke begrepet «befolkningsutskifting» i denne formen som høyreekstremt, sa han.

Journalisten fastholdt at etterretningstjenestens beretning betegner ordet som nasjonalsosialistisk språkbruk.

Da gikk Tino Chrupalla til angrep på etterretningstjenesten.

– Ja, vi vet alle hva «Verfassungsschutz» agerer politisk for å skade og sverte den største opposisjonsstrategien, sa han.

Deretter spilte verten av et klipp fra mars 2018, hvor en sint tysk mann på et folkemøte snakket om at tyskerne blir «et blandingsfolk» og beklaget at «guttene» i 1945 endte i «galgene i Nürnberg». Med «guttene», mente han nazister dømt for forbrytelser mot menneskeheten. På klippet kan man se Tino Chrupella snakke mannen etter munnen og gi ham «delvis rett».

I ZDF mente Tino Chrupella at han snakket imot mannen. Hvordan verten vil legge det frem, e opp til ham, sa han. Slik ble det.

Les også Debatt: Skal vi lære barna våre å hate hverandre?

Ingen vil samarbeide

På landsmøtet rykket ikke AfD nærmere faktisk regjeringsmakt.

Ved de siste valgene i de østtyske delstatene har AfD blitt så store at det er vanskelig å regjere uten dem, men ingen av de øvrige partiene har hittil vært villige til å gjøre det. På det konservative regjeringspartiet CDUs landsmøte forrige helg gjentok partiformennene Annegret Kramp-Karrenbauer fra CDU og Horst Seehofer fra søsterpartiet CSU sine klare avvisninger.

Avvisningen skyldes ikke minst den spesielt nasjonalistiske grupperingen Der Flügel som er sterke i Sachsen, Brandenburg og Thüringen. På AfDs landsmøte styrket Der Flügel sitt fotfeste i partiet, vurderer flere tyske medier, selv om de mer moderate Jörg Meuthen og Tino Chrupalla ble valgt som formenn.

Nazimarsj i Hellas

Fra østlige delstater ble Flügel-representanter som Andreas Kalbitz valgt inn i partiledelsen. Han er AfD-formann i Brandenburg og hans lange fortid i høyreekstreme miljøer er dokumentert av Der Spiegel. Blant en nazimarsj i Hellas. Han er sammen med Björn Höcke, formann i Thüringen, blant de mektigste mennene i AfD. Fra de vestlige delstatene ble alle de uttalte kritikerne av Der Flügel straffet, skriver Der Spiegel.

Der Flügel har også stor innflytelse, fordi de er bedre organisert enn resten av partiet og har inngått en ikkeangrepspakt med Jörg Meuthen og Alice Weidel, som er gruppeformann i forbundsdagen, skriver Der Spiegel.

Tino Chrupalla er ikke en del av Der Flügel, men heller ikke en kritiker. En formann må kunne representere forskjellige holdninger i partiet, sa han i ZDF.

En Twitter-melding med TV-intervjuet hadde i skrivende stund mer enn 575.000 visninger. Mange kommentarer roste journalisten. Björn Höcke forlot i fjor et TV-intervju som sammenlignet uttalelsene hans med nazisters. Han har ikke stilt opp til intervju siden.