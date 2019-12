Politiet på New Zealand starter etterforskning etter vulkanutbruddet

Politiet på New Zealand sier de skal starte etterforskning i forbindelse med dødsfallene under vulkanutbruddet på White Island mandag.

Blomster ved stedet der ofrene etter vulkanutbruddet på White Island kom i land mandag. Åtte er fortsatt savnet etter utbruddet. Fem er bekreftet omkommet. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

NTB

– Jeg kan bekrefte at vi skal starte en kriminaletterforskning av omstendighetene rundt dødsfallene og skadene på White Island, sa visepolitisjef John Tims på en pressekonferanse tirsdag.

Fem personer er bekreftet omkommet, og åtte personer er savnet. De savnede antas å være omkommet.

Siden utbruddet er det flere ganger blitt fløyet med helikopter over øya, uten at det har blitt observert tegn på liv.

Myndighetene har fortsatt ikke gått i land på White Island på grunn av sikkerhetsmessige årsaker.

Mulig nytt utbrudd

Ifølge GeoNet , som overvåker vulkanene på New Zealand, er det risiko for at det kommer et nytt utbrudd fra vulkanen på White Island.

Ordføreren i byen Whakatane, Judy Turner, ønsker politietterforskningen velkommen.

På en pressekonferanse tirsdag sa hun at hun at det første spørsmålet som må stilles, er om noen er ansvarlige for tragedien og om turister burde ha vært på øya på det aktuelle tidspunktet, skriver The Guardian.

Da turoperatører besluttet å la turister besøke øya mandag, lå farenivået på nivå to på en skala som går opp til fem.

Brannskader

Alle som ble innlagt på sykehus etter utbruddet, har fått brannskader, opplyser talsperson Pete Watson for helsedepartementet på New Zealand, ifølge CNN.

Av de 31 personene som fortsatt er på sykehus, har 27 brannskader som dekker minst 30 prosent av kroppen, opplyser han.

Mange av de skadde har også brannskader i luftveiene, noe som gjør at de krever pustehjelp. Ofrene er mellom 13 og 72 år.

– Det er mulig at alle ikke vil overleve, sier Watson.

Seilasen utsatt

47 personer var på øya da utbruddet skjedde i 14-tiden lokal tid mandag. De fleste av dem var turister på cruiseskipet Ovation of the Seas, som tilhører rederiet Royal Caribbean.

Skipet skulle egentlig seile fra havnen i Tauranga tirsdag, men på grunn av politiarbeid drar det ikke før onsdag morgen, skriver New Zealand Herald.

Blant de skadde og savnede etter vulkanutbruddet er personer fra Australia, New Zealand, Kina, Malaysia, Storbritannia, Tyskland og USA.