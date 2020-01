Politiet omtaler eksplosjon i Stockholm som en «spesiell hendelse»

En boligblokk i Stockholm har fått omfattende skader som følge av en stor eksplosjon natt til mandag. Politiet omtaler hendelsen som en «spesiell hendelse».

PÅ PLASS: Politiet undersøker en boligblokk på Östermalm i Stockholm, som har fått omfattende skader etter en kraftig eksplosjon. Foto: Janerik Henriksson, TT / NTB scanpix

NTB

– Det var en av de kraftigste eksplosjonene vi har hatt i denne regionen, sier politisjef i Stockholm Erik Widstrand på en pressekonferanse.

En «spesiell hendelse» beskrives av det svenske politiet som en plutselig, uforutsett eller planlagt hendelse som ikke er tilpasset for ordinær politivirksomhet.

Windstrand understreker at hendelsen ikke skal være koblet til terror, men etterlyser tips fra publikum.

I etterforskningen samarbeider politiet både med sikkerhetspolitiet og en spesialoperasjon som går under navnet Operasjon Rimfrost.

Omfattende skader på boligblokk

Det er ikke kommet meldinger om at noen ble skadd i hendelsen.

Omtrent 30 personer ble evakuert til en nærliggende skole på Östermalm i Stockholm, og området er avsperret, skriver den svenske avisen Aftonbladet. De evakuerte hadde mandag ettermiddag ennå ikke kunnet vende hjem.

Eksplosjonen skjedde rundt klokken ett natt til mandag og kunne høres flere kilometer unna. Bygget har fått store skader, særlig i trappeoppgangen og i første etasje. Flere ruter er også knust.

Politiet har fått inn en mengde tips og jobber med å avhøre personer i området.

Bombeteknikere på stedet

– Vi anslår at eksplosjonen har skjedd i eller i nærheten av blokken, men det nøyaktige stedet er fremdeles uklart. Det er skader på kjøretøy som er parkert i nærheten, men det er sannsynligvis ikke i dem eksplosjonen har skjedd, sier Stockholm-politiets pressetalsmann Mats Eriksson.

Politiets bombeteknikere undersøker hendelsen og vil være på stedet utover dagen, skriver nyhetsbyrået TT.

Også i Uppsala, nord for Stockholm, skjedde det natt til mandag en eksplosjon. Heller ikke her er det meldt om personskader. Politiet vet ikke om det er noen sammenheng mellom de to eksplosjonene, men vil samarbeide for å kartlegge om dette kan være tilfellet.

