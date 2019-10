Enorme demonstrasjoner i Chile

Hundretusenvis demonstrerte fredag i gatene i Chile. De krever sosiale reformer og avgangen til president Sebastián Piñera.

MASSEMØNSTRING: Hundretusenvis demonstrerte fredag i gatene i Chiles hovedstad Santiago. Esteban Felix, NTB scanpix

NTB-AFP

Demonstrasjonen er den siste i en serie store protester i landet. Minst 19 personer er drept i sammenstøt de siste dagene.

Fredag prøvde demonstranter også å tvinge seg inn i nasjonalforsamlingen som ligger i Valparaíso. Bygningen ble evakuert, og politiet avfyrte tåregass for å holde de flere hundre demonstrantene på avstand mens politikere og ansatte skyndet seg ut av bygningen.

Prisøkning

Tidligere på dagen streiket lastebilsjåfører og ansatte i offentlig transport i hovedstaden Santiago. Hundretusenvis demonstrerte i byen og i andre deler av landet mot de økte sosiale ulikhetene.

Protestene begynte da myndighetene økte prisene på metrobilletter, men har utvidet seg til å gjelde sosiale ulikheter.

Vil granske anklager

President Piñera har trukket tilbake prisøkningen på metrobillettene og har foreslått en reformplan som inkluderer økt pensjon og økt minstelønn, men det har ikke roet gemyttene.

FNs menneskerettskommissær Michelle Bachelet har sagt at hun vil sende en delegasjon til Chile for å granske anklager om brudd på menneskerettighetene under demonstrasjonene. Hun er selv tidligere president i landet.