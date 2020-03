Silje (16) advarte statsministeren i januar: Jeg var redd det skulle spre seg og ville varsle

Sendte bekymringsbrev til Erna Solberg og foreslo karantene og reiserestriksjoner.

Silje Olsen Hagfoss og klassekameratene hennes ba statsministeren innføre reiserestriksjoner og karantene allerede i januar. Foto: Privat

22. januar, mer enn én uke før Verdens helseorganisasjon erklærte koronaviruset en folkehelsekrise, dukket det opp en e-post hos Statsministerens kontor:

«Go morgen, kjære statsminister, Erna Solberg. Jeg har fått med meg via nyhetene at det er kommet et nytt virus, coronavirus som er et lungevirus, som startet i Kina. Det er ikke alt man vet om viruset, men det er veldig smittsomt via mennesker, dyr og ferskmat.»

Avsenderen var 16 år gamle Silje Olsen Hagfoss. Hun var ganske bekymret for hva som kunne skje.

16-åringen påpekte overfor statsministeren at viruset var dokumentert allerede 31. desember og at det allerede var smittet over til USA.

«Jeg bor i Narvik, og har lagt merke til at det er veldig mange turister både her og andre steder i Norge. Jeg er redd for at de kan ta med seg viruset hit.»

Brevet fra Silje Olsen Hagfoss ble sendt Statsministerens kontor og senere videresendt til Helse- og omsorgsdepartementet.

Foreslo flere tiltak

Til BT forteller Hagfoss at de satt en gjeng i klassen og diskuterte koronaviruset, da hun foreslo å sende et brev til Erna Solberg.

– Det var ikke sikkert hun fikk det med seg eller så det, men da hadde vi i alle fall prøvd.

I brevet skriver hun at Folkehelseinstituttet allerede hadde slått fast at koronaviruset kunne føre til alvorlig lungesykdom, og at de ikke utelukket at det kunne komme til Norge.

Skoleeleven lanserte flere forslag til tiltak:

«Dere kan forhindre at det kommer turister inn til Norge eller at de må gå i karantene for å bli sjekket om de er friske».

«Personer kan selvfølgelig dra ut av landet, men det blir deres ansvar og de kan ikke komme tilbake før de har vært i karantene.»

«Vi kan eventuelt stenge flyene, slik at ingen kan komme hit men personer kan selvfølgelig fly ut av landet. Med deres eget ansvar.»

Hun legger ikke skjul på at dette er store og nødvendige tiltak, men mener det likevel er nødvendig.

«Dette er bare en bekymring som jeg og flere har. Og vil gjerne vite hva deres plan er å gjøre med lungeviruset og om dere tar noen tiltak!!»

Erna Solberg fikk brev fra 16-åringen. Helsedepartementet til Bent Høie ga henne tips om hvordan hun kunne svare. Foto: Lise Åserud

Gjennomførte tiltakene

I etterkant skulle det vise seg at flere av tiltakene Hagfoss etterlyste fra politikerne skulle bli gjennomført, men ikke så raskt som skoleeleven ønsket seg.

Da hun sendte av gårde e-posten hadde helsemyndighetene diskutert situasjonen i Kina i flere uker. Allerede 6. januar sendte FHI et varsel om utbruddet til Helsedirektoratet og regjeringen.

På det tidspunktet var det ikke snakk om å innføre noen reiserestriksjoner til området rundt byen Wuhan, hvor viruset ble oppdaget.

Tre dager senere, 9. januar, ble det klart at det var snakk om et nytt koronavirus, uten at det endret anbefalingene verken da eller i de løpende oppdateringene som fulgte i ukene etter.

Bildet her er tatt 1. februar i Wuhan hvor koronaviruset skal ha oppstått. Ansatte fra et begravelsesbyrå fjerner kroppen til en person som er mistenkt å ha dødd av viruset. Foto: Chinatopix

Laget risikonotat

29. januar, én uke etter at Hagfoss sendte sitt varsel til statsministeren, utarbeidet FHI sitt første notat. Der gjorde de rede for risikovurdering, og mulig respons på korona-infeksjon i Norge.

Her skriver FHI at sykdomsbildet varierer fra asymptomatisk infeksjon til akutt lungesviktsyndrom og død.

De fastslår at smittetilfeller har spredt seg til et tjuetalls land, inkludert USA, Canada og Frankrike, og at det er sannsynlig at det vil komme importtilfeller til Norge:

«Det er helt urealistisk å utsette en epidemi her hjemme til det foreligger en vaksine».

Når det gjaldt tiltak mot smittespredningen konkluderte folkehelsemyndighetene på følgende måte:

De anbefalte ikke restriksjoner på utreiser, men at man skulle be folk vurdere behovet for å reise til berørte områder.

De anbefalte ikke karantene for dem som kom fra smitteområde eller de som muligens var eksponert gjennom nærkontakt med bekreftede smittede.

Tiltak for å redusere kontakthyppigheten i befolkningen, som stenging av skoler eller kollektivtrafikk, ble foreløpig ikke anbefalt.

Alle passasjerer som ankommer Norge nå må vise pass, og utlendinger blir bedt om å returnere. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Avviste restriksjoner

Heller ikke da WHO erklærte folkehelsekrise 30. januar, ville FHI innføre noen reiserestriksjoner. Dette var likevel i tråd med WHOs anbefalinger.

Søndag 1. mars kom statsminister Solberg på banen med sine anbefalinger, da hun holdt en tale om koronaviruset. I talen sa hun at man allerede så de samfunnsmessige konsekvensene av viruset.

– Det forteller oss at vi må opptre så vanlig som mulig, også i en situasjon hvor smittsom sykdom brer seg, sa Solberg.

Halvannen uke senere var situasjonen snudd helt på hodet, med en eksplosiv økning av smittede. Nå kom tiltakene på løpende bånd: Onsdag 11. mars ble det innført innreisekarantene for mennesker som kom fra smitteområder.

Torsdag 12. mars fulgte regjeringen opp med det statsminister Solberg kalte de «sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid»: stenging av skoler, barnehager, utesteder og arrangementer.

Fikk aldri svar

I Narvik merker Hagfoss seg at tiltakene hun og klassekameratene etterlyste ble innført.

– Jeg skjønte jo den gangen at det ikke ville ta mange dager før viruset ble spredd fra Kina. Vi tenkte jo at jo tidligere man setter inn tiltak, jo tidligere kan man få grep om situasjonen og få ned smitten. Nå er det jo smitte overalt.

De hørte aldri tilbake fra statsministeren. Men innsyn BT har fått viser at Statsministerens kontor (SMK) sendte henvendelsen videre til Helse- og omsorgsdepartementet en måned etterpå, den 24. februar:

«Vi ber om innspill til hvordan statsministeren kan besvare henvendelsen».

4. mars fikk SMK levert et utkast til svar, men det nådde aldri frem til 16-åringen.

– Fikk du ikke svar?

– Nei, ikke ennå.

Hverdagen endret

Selv sitter hun hjemme i huset med hjemmeundervisning og har kontakt med lærere og klassekamerater via Skype. Hun oppfordrer alle til å ta rådene fra myndighetene på alvor.

– Ungdommer flest tar dessverre ikke dette så seriøst som de burde. Jeg tenker dette har noe å gjøre med at de ikke blir like hardt rammet, med mindre de har en sykdom fra før av.

16-åringen skjønner at folk synes det er kjedelig å sitte hjemme og ikke får møtte andre personer, men påpeker at man kan møtes digitalt og gå turer for å få seg frisk luft.

– Hører alle på Folkehelseinstituttet kan smitten stoppe, og man kan få en stopp på sykdommen.

Fakta Helsedepartementets utkast til svar fra statsministeren Hei Silje Olsen Hagfoss, Mange takk for at du vil dele dine tanker og bekymringer i forbindelse med nytt koronavirus. Nytt koronavirus ble oppdaget i desember 2019. De fleste får mild sykdom, men noen kan bli alvorlig

syke. Viruset smitter mellom mennesker og det er sett smitte til helsepersonell og andre

nærkontakter. Det rapporteres tilfeller fra Kina og andre land, også i Europa og Norge.

Informasjon om det nye koronaviruset (koronaviruset), sykdom, utbredelse samt råd finner du på

hjemmesidene til Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/.

Regjeringen følger situasjonen i Norge og utlandet nøye. Målet er å begrense smittespredningen og

sikre at alle som blir syke får god helsehjelp. Personer som kommer fra områder med pågående smitte og som utvikler symptomer skal testes for

nytt koronavirus. På den måten kan smittespredning reduseres. Derfor er det viktig at også turister

som kommer til Norge får slik informasjon. For eksempel er det nå plakater om disse rådene på

mange flyplasser og ved andre kontaktpunkter for reisende til Norge. God hoste- og håndhygiene

reduserer risikoen for å få luftveisinfeksjoner, inkludert infeksjoner med koronavirus.

Stenging av grenser er sterke virkemidler som kan vurderes i helt spesielle situasjoner. Slike tiltak kan

ha store negative innvirkninger for enkeltmennesker og for samfunnet. Fordeler og ulemper med

slike tiltak må vurderes nøye. Les mer