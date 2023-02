Finlands utenriksminister: Tyrkia har sagt at Finland innfrir Nato-kravene

Tyrkia har meddelt at Finland oppfyller de kravene som er stilt i trepartsavtalen i Madrid, opplyser Finlands utenriksminister ifølge kringkasteren Yle.

Finlands utenriksminister Pekka Haavisto (til høyre) møtte Sveriges utenriksminister Tobias Billström i Helsingfors tidligere i februar.

NTB

Pekka Haavisto sa under sikkerhetskonferansen i München lørdag at Finland har oppfylt sin del av avtalen , som bereder grunnen for at Tyrkia kan gå inn i Nato.

Haavisto sier han diskuterte dette med Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu senest denne uka. Tyrkia har imidlertid ikke informert om sin endelige beslutning når det gjelder ratifiseringen av Finlands Nato-medlemskap, påpeker Haavisto. Cavusoglu fremhevet imidlertid at Finland fremdeles må forhandle med Sverige, skriver Yle.

Koranbrenning

Trepartsavtalen ble undertegnet av utenriksministrene i Finland, Sverige og Tyrkia i fjor sommer. Forhandlingene ble lagt på is tidligere i vinter etter flere protestaksjoner i Sverige som Tyrkia reagerte kraftig på. Blant annet brente en høyreekstrem politiker Koranen utenfor Tyrkias ambassade i Stockholm.

Finland ønsker fortsatt å gå inn i Nato sammen med Sverige, men Tyrkia har antydet at de bare vil ratifisere Finlands søknad. Flere har den siste tiden åpnet for at finnene kan gå inn i Nato før svenskene.

Kan ikke trekke søknad

Natos generalsekretær konstaterer at Natos holdning fortsatt er at de to nabolandene skal bli medlemmer samtidig.

– Men om bare den ene ratifiseres, da blir Finland med, sier Stoltenberg.

Finlands president Sauli Niinistö påpeker at selv om Finland søkte sammen med Sverige, ligger saken i Tyrkias hender, og Finland kan de ikke trekke tilbake sin søknad.

Ambisjonen er fortsatt at begge land skal få ja fra Tyrkia samtidig, understreker statsminister Sanna Marin.

– Det er i alles interesse, sa hun under sikkerhetskonferansen i München.