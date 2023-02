Jimmy Carter (98) får hospice-behandling

Etter flere sykehusopphold har USAs ekspresident Jimmy Carter (98) bestemt seg for å tilbringe resten av sin tid hjemme med familien, opplyser Carter-senteret.

USAs tidligere president Jimmy Carter fotografert da han og konen Rosalynn Carter feiret sin 75. bryllupsdag i Plains i Georgia i juli 2021.

NTB

Carter skal motta hospice-behandling hjemme i stedet for ytterligere medisinske inngrep, opplyser senteret lørdag.

Han har full støtte fra både familien og legene, heter det videre. Carter-familien ber om respekt for privatlivet og er takknemlig for omtanken som utvises av hans mange beundrere, heter det videre.

Hospice er en behandlingsform for kronisk syke eller døende pasienter i livets sluttfase, der behandlende medisin ikke lenger er aktuelt.

Demokraten Jimmy Carter var USAs president fra 1977 til 1981 og er USAs lengstlevende president noensinne.

Fikk Nobels fredspris

Allerede året etter at han gikk av som president, opprettet Carter sitt eget fredssenter – Carter-senteret.

Han mottok Nobels fredspris i 2002 for «iherdig innsats for fredelige løsninger på konflikter og for å fremme demokrati, menneskerettigheter og økonomisk og sosial utvikling.»

Jimmy Carter fotografert da han besøkte Oslo i 2014.

Frykter for demokratiet

I en kronikk i New York Times for et drøyt år siden sa Carter at han frykter at USAs demokrati skal gå tapt.

– Vår store nasjon vakler nå på kanten av en stadig større avgrunn. Uten umiddelbar handling er vi i virkelig fare for borgerkrig og for å miste vårt dyrebare demokrati. Amerikanere må legge vekk forskjellene og jobbe sammen før det er for sent, skriver Carter.

Fredsprisvinner Jimmy Carter hilste fakkeltoget fra balkongen på Grand Hotel i Oslo i desember 2002.

Kreftoperert

Carter har hatt forholdsvis god helse i sitt lange liv. I 2015 ble han operert for leverkreft, og året etter opplyste han at han var kreftfri.

I de senere år har han gjennomgått en hofteoperasjon og en vellykket operasjon for å lette på trykk i hjernen.