Merkel og Stoltenberg avviser at NATO-alliansen er hjernedød

Både Tysklands Angela Merkel og NATO-sjef Jens Stoltenberg tar avstand fra påstanden om at NATO-alliansen er «hjernedød», slik Frankrikes president mener.

Oppdatert for mindre enn 1 time siden

STÅR SAMMEN: NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og Tysklands statsminister Angela Merkel under pressekonferansen i Berlin. Foto: Michael Sohn, NTB scanpix

NTB-Ann Fredriksen og Johan Falnes

Den tyske statsministeren mener slike kommentarer er unødvendige.

– Den franske presidenten har brukt ganske drastiske ord for å uttrykke sitt syn. Det er ikke slik jeg opplever samarbeidet i NATO. Jeg synes ikke slike drastiske dommer er passende, selv om vi åpenbart strever med noen problemer, sa Merkel da hun torsdag holdt pressekonferanse med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i Berlin.

– Jeg har sagt flere ganger at vi må ta skjebnen litt mer i egne hender i Europa. Men det transatlantiske partnerskapet er fullstendig uunnværlig for oss, fortsatte Merkel.

Stoltenberg enig

Stoltenberg sa seg enig med den tyske statsministeren.

– NATO er sterkt, og USA, Nord-Amerika og Europa, vi gjør mer sammen enn vi har gjort på et tiår, sa han.

Stoltenberg advarte mot ethvert forsøk på å skape avstand mellom Europa og USA.

– Det vil ikke bare kunne svekke alliansen, det transatlantiske båndet, det kan også splitte Europa. Så derfor må vi stå sammen, sa NATO-sjefen.

Også utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) maner til samhold i alliansen.

– NATO er viktig for å ivareta Norges sikkerhet og våre interesser. Alliansen må stå samlet, og da er det også rom for saklig diskusjon og meningsbrytning uten splittende ordbruk, sier hun i en kommentar til NTB.

– Europa må tenke på seg selv

Bakteppet er et oppsiktsvekkende intervju med Frankrikes president Emmanuel Macron som ble publisert i det britiske nyhetsmagasinet The Economist tidligere torsdag.

– Det vi nå opplever, er at NATO-alliansen er hjernedød, sier Macron i intervjuet.

Han insisterer på at Europa må begynne å tenke strategisk på seg selv som en geopolitisk makt for å ikke miste kontrollen over egen skjebne.

Under det timelange intervjuet, som ble gjort i Paris 21. oktober, sier han også at USA viser tegn til å snu ryggen til Europa.

– Hvis vi ikke våkner opp, er det en betydelig risiko for at vi i det lange løp vil forsvinne geopolitisk, sier Macron.

– Ingen samordning

Han viser til Tyrkias nylige offensiv i Nord-Syria, som han mener viser en fullstendig mangel på samordning mellom USA og andre NATO-land når det gjelder strategiske beslutninger.

– Du har en ukoordinert aggressiv handling begått av en annen NATO-alliert, Tyrkia, i et område der våre interesser står på spill, sier den franske presidenten.

NATO-traktatens artikkel 5 innebærer at et angrep på ett medlemsland anses som et angrep på alle. På spørsmål om hva Macron mener om hvor effektiv artikkel 5 er, svarer han følgende:

– Jeg vet ikke, men hva vil artikkel 5 bety i morgen? Hvis Bashar al-Assads regime bestemmer seg for gjengjeldelse mot Tyrkia, vil vi da forplikte oss til den? Det er et avgjørende spørsmål.

Tok USA i forsvar

I en tale i Berlin tidligere torsdag forsvarte Stoltenberg Trump-administrasjonen.

– USA svikter ikke Europa, tvert imot. De investerer i Europas sikkerhet, med flere soldater, infrastruktur og flere øvelser, sa Stoltenberg, ifølge nyhetsbyrået DPA.

USA har fortsatt 35.000 soldater stasjonert i Tyskland.

Macrons uttalelser kommer i forkant av NATO-toppmøtet i Storbritannia i desember.