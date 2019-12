Motstandere vil stanse brexit med taktisk stemmegivning

Flere britiske nettsider forklarer hvordan taktisk stemming kan hindre at Boris Johnson får mulighet til å gjennomføre brexit.

Boris Johnsons konservative parti ligger best an på meningsmålingene, men flere sier de vil stemme taktisk for å kaste ham ut av Downing Street og hindre brexit i januar. Foto: Foto: Ben Stansall / AP / NTB scanpix

Før torsdagens valg har det vært mye snakk om taktisk stemmegivning. I en meningsmåling denne uken svarte drøyt halvparten at de vurderte å stemme taktisk.

Det er først og fremst brexitspørsmålet som får folk til å vurdere å stemme på tvers av vanlige partipreferanser. I kretser der det er svært jevnt mellom Labour og de konservative, kan det være så enkelt som å «holde for nesen» og stemme på «feil» parti.

Komplisert

Saken blir straks mer komplisert når det er flere partier involvert. Det er først og fremst her nettstedene kommer inn. I en krets med to brexit-skeptiske kandidater – gjerne én fra Labour og én fra Liberaldemokratene – risikerer de å kjempe om de samme velgerne og havne bak en konservativ brexitforkjemper. I det britiske valgsystemet betyr det at mandatet går til den brexitvennlige kandidaten, selv om de andre to kan ha flere stemmer til sammen.

Det er langt fra åpenbart hva som er den beste taktikken, og de ulike nettstedene er ikke alltid enige. Den politiske bloggeren og skribenten Jon Worth har laget en guide for taktiske velgere der han viser til flere av de andre nettsidene.

I en YouTube-video tar han for seg to valgkretser i London som var blant de områdene der flest stemte for å bli i EU. I Kensington, som gikk til Labour for to år siden, stemte 69 prosent mot brexit. Likevel ligger de an til å få en brexitvennlig tory som nytt parlamentsmedlem. Paradoksalt nok har situasjonen oppstått fordi tory-avhopper Sam Gyimah stiller som LibDem-kandidat.

Situasjonen er omtrent lik i valgkretsen Cities of London and Westminster, der 72 prosent stemte for fortsatt EU-medlemskap.

– Det er umulig, slik det ser ut nå, at disse kretsene ender opp med to Labour-kandidater eller to liberaldemokrater. Her må taktiske velgere ta seg sammen, sier han i videoen. Rådet er tilsynelatende enkelt: I førstnevnte anbefaler han taktikerne å stemme Labour, i sistnevnte anbefaler han Liberaldemokratene.

Samordne

En utfordring er at det er vanskelig å samordne taktikerne, men noen nettsteder lar velgere finne hverandre på tvers av valgkretser og «bytte» stemmer. En annen mulighet er at den som ligger an til å bli nummer tre, trekker seg for å øke sjansen for at velgerne samler seg bak den gjenværende andrekandidaten.

Labour har avvist alle forslag om valgsamarbeid, og leder Jeremy Corbyn vil ikke anbefale folk å stemme taktisk torsdag.

– Jeg vil oppfordre folk til å stemme Labour, sier en optimistisk Corbyn til The Guardian. Om det er nok til å gjøre ham til statsminister gjenstår å se. Målingene antyder at det ikke er mange nok som vil følge oppfordringen hans.