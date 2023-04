Fem pågrepet for terrorplanlegging i Sverige – knyttes til IS

I Sverige er fem personer pågrepet for planlegging av et terrorlovbrudd, ifølge Säkerhetspolisen (Säpo). Ekstremistorganisasjonen IS skal være involvert.

NTB

Personene ble pågrepet under en koordinert aksjon i byene Eskilstuna, Linköping og Strängnäs. Samtidig ble det gjennomført en rekke husransakelser.

Ifølge Säkerhetspolisens uttalelse mistenker de at gruppa har planlagt lovbrudd knyttet til terrorisme i Sverige, og at dette kan ha en tilknytning til koranbrenningen som ble begått i Stockholm i januar. Man antar at planene kan være knyttet til voldelig islamistisk ekstremisme, og saken er en av flere som Säkerhetspolisen jobber med i forbindelse med protestene etter koranbrenningen.

– Det jeg kan si, er at man kan knyte den mistenkte kriminaliteten til terrororganisasjonen IS, sier pressesekretær Karin Lutz ved Säpo til Aftonbladet.

Etterforskerne regner imidlertid ikke med at et angrep var nær forestående, skriver Säkerhetspolisen.

I en pressemelding skriver den svenske påtalemyndigheten at de fem skal begjæres varetektsfengslet eller settes på frifot senest fredag.